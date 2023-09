OM, Marcelino sort de son silence et explique son départ

Le désormais ex coach de l’OM, Marcelino, a livré les raisons qui l’ont poussé à quitter son poste d’entraineur.

Marcelino a met fin à son expérience à la tête de l’OM. Mercredi matin, et à 24 heures du match de Ligue Europa contre l’Ajax, l’Espagnol a démissionné de son poste. Une décision qu’il a tenue justifiée dans la soirée.

Marcelino ne pouvait travailler dans un climat anxiogène

L’entraineur espagnol et son staff ont publié un communiqué commun sur les réseaux sociaux pour expliquer la raison de leur départ. Le motif suspecté, à savoir l’incapacité de travailler dans un climat tendu et sous la menace des supporters, a été confirmé. Il a aussi reconnu que cette décision était lié à la réunion qui a eu lieu entre les représentants des supporters et le président Pablo Longoria.

« Après la déclaration officielle du club détaillant la gravité des événements survenus lundi, lorsque les représentants des associations de supporters ont exigé que le président et son comité exécutif démissionnent, sous peine de menaces personnelles et de conséquences possibles sur leur intégrité physique et morale en cas de non-démission de leurs postes, le staff technique que je dirige souhaite communiquer ce qui suit :

Nous comprenons que le respect obligatoire envers les personnes et les professionnels qui dirigent le club, ceux-là mêmes qui nous ont fait confiance et choisi pour diriger l'équipe, a été violé. La situation actuelle instable indique que le projet sportif pour lequel nous avons été embauchés ne peut être mené à bien.

Nous sommes venus à l'OM avec l'espoir de ramener ce grand club à sa place légitime en Europe. Nous tenons à remercier particulièrement le président et son conseil d'administration, qui nous ont offert l'opportunité de bâtir un projet ambitieux tourné vers l'avenir. »

Marcelino a aussi tenu à préciser qu’il était sûr de son aptitude à signer une grande saison avec le club. Même si le contenu produit en début d’exercice n’a pas été convaincant, il avait la conviction de pouvoir redresser la barre.

«Nous étions sur la bonne voie pour atteindre les objectifs prévus, et selon notre expérience professionnelle, nous savions que l'équipe progressait et que l'amélioration était constante. À titre de preuve, l'OM occupe la quatrième place au classement de la ligue (à égalité de points avec le troisième) après cinq journées sans défaite. Pendant cette période, nous avons également réussi à être l'une des deux équipes ayant encaissé le moins de buts et l'un des trois clubs invaincus en compétition nationale.

Les intimidations et les attaques individuelles subies par le président et son comité exécutif, alors que la compétition n'en est qu'à cinq journées, prédisent des jours incertains, où les conditions de travail ne sont pas adéquates pour exercer notre profession en toute sécurité et normalement dans un club de football.

La mise à l'écart du président et du comité exécutif en raison des graves menaces, insultes et diffamations qu'ils ont subies, ainsi que du climat si tendu instauré en l'espace de deux mois, malgré un travail très professionnel et une implication significative de ce staff technique, nous pensons que cela rend notre continuité à l'OM impossible.

Nous tenons à remercier tous les joueurs de l'équipe pour leur magnifique volonté de travail et leur partage de nos idées. Également, aux employés du club qui nous ont facilité la tâche depuis notre arrivée pour nous intégrer à ce grand club. Merci beaucoup à tous, et "hasta siempre".