OM - Reims : Diffusion TV, live streaming et compos probables

Après avoir connu un revers mercredi en préliminaire de la Ligue des champions contre Panathinaikos (1-0), l’OM défie le Stade de Reims au Vélodrome.

L’Olympique de Marseille sera face au Stade de Reims samedi 12 août à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Pour sa grande rentrée en Ligue 1, les Phocéens tenteront de bien débuter ce nouvel exercice surtout après avoir enregistré plusieurs arrivées au cours de ce mercato estival.

Un baptême de feu pour Marcelino

Porté à la tête de l’OM cet été, Marcelino va connaître sa grande première en Ligue 1 ce samedi. Le technicien espagnol est très attendu aux tournants par les supporters phocéens. Ce dernier, qui a connu sa première défaite en match officiel avec son nouveau club contre Panathinaikos mercredi, est conscient de l’enjeu de ce premier match qui sera arbitré par Eric Wattellier.

Le Stade de Reims effectue de son côté le voyage du Vélodrome avec de grandes émotions. Les Champenois amenés par leur entraîneur belge Will Still, peuvent créer la grande sensation de ce début de saison.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu du match

OM-Reims

À 17H 12 août 2023

Les compositions probables de OM –Reims

OM : Pau Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi - Veretout, Kondogbia, Ounahi - Sarr, Aubameyang, Ndiaye

Reims : Diouf - Foket, Okumu, Abdelhamid, Wilson-Esbrand - Richardson, Munetsi, Matusiwa - Khadra, Diakité, Flips.

Sur quelle chaine suivre le match Marseille - Reims ?

La rencontre entre Marseille et Reims sera à suivre ce vendredi soir à partir de 17h sur Amazon Prime. Vous pourrez aussi regarder la partie sur streaming via la plateforme dédiée du groupe grâce au Pass my Ligue 1.