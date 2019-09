OM - Quand Villas-Boas était à l'origine de l'arrivée de Bielsa

Le nouvel entraîneur olympien a révélé qu'il avait peut-être involontairement participé à l'arrivée de Marcelo Bielsa à l'OM à l'été 2014.

C'est une histoire incroyable qu'a raconté André Villas-Boas dans une interview accordée à RMC. En 2014, llors qu'il faisait partie des pistes de Vincent Labrune - alors président de l' - pour prendre la succession de José Anigo sur le banc olympien, il aurait indirectement contribué à l'arrivée de Marcelo Bielsa.

L'arrivée de son compatriote ravira les supporters phocéens, conquis par le jeu proposé pendant la seule saison d'El Loco à Marseille. Pour André Villas-Boas, l'histoire ne serait que partie remise puisque l'ancien technicien de est arrivé cet été pour prendre les rênes du club, cinq ans après.

"Après mon départ de , Vincent [Labrune] m'appelle, se souvient-il aujourd'hui. Je fais ma démonstration de ma vision du foot, mes principes, tout ça. Il me dit alors : 'Peut-être que dans les prochaines semaines on se rencontrera de nouveau'. Je lui réponds : 'Non, maintenant je pars en , je dois parler avec Bielsa'. Il me dit alors 'Mais qui est Bielsa ?' Je lui réponds que c'est un entraîneur argentin très fameux.

"Donc je vais en Argentine et à mon retour, Carlos [Gonçalves, son agent, ndlr] m'appelle : 'André, tout est OK, mais Vincent ne veut pas de l’entraîneur des gardiens que tu souhaites car il y en déjà un'. Je lui demande alors d'arrêter les discussions. Après, Marcelo [Bielsa] rejoint l'OM. Je n'ai pas reparlé avec Vincent [Labrune] après ça, il ne m'a pas posé de questions sur Bielsa. Mais peut-être que mon déplacement en Argentine à ce moment-là a été le début de la conversion entre l'OM et Bielsa."

Le début d'une belle histoire entre Bielsa et Marseille, au cours d'une saison achevée à la quatrième place de avec un jeu spectaculaire toujours porté vers l'avant. Nul doute que Villas-Boas voudra gagner tout autant le coeur des supporters olympiens que son prédecesseur argentin.