Villas-Boas raconte comment il a snobé Nasser Al-Khelaïfi et le PSG

L’actuel coach de l’OM a décliné en 2013 la possibilité de rejoindre le PSG. Il vient d’expliquer pourquoi.

Depuis cet été, André Villas-Boas est coach de l’ . Le technicien portugais a dit oui au club phocéen, alors qu’il y a six ans il avait décliné la possibilité de rallier la formation rivale du PSG. Un choix surprenant et qu’il a décidé de justifier dans une interview donnée à RMC Sport. Un entretien qui sera retransmis en intégralité le 11 septembre prochain, mais dont un passage a déjà été rendu publique.

"J'étais dans les Bahamas, avec ma famille. Et Nasser Al-Khelaifi (le président du PSG) m'appelait tous les jours. Je le connais, car je passe souvent au , a raconté Villas-Boas. Il m'appelle et me dit "André, tout va bien ? On veut que tu commences à parler, à penser. Leonardo va t'appeler, mettez-vous d'accord pour la prochaine fois. Lors d'une prochaine rencontre"".

« J’ai dit à Nasser de me laisser tranquille »

Comme la suite des évènements le suggère, le courant n’est donc pas passé avec le Brésilien. Villas-Boas enchaine : « Et Leonardo m'appelle, et on n'a pas eu une très bonne conversation. Mais il n'y a pas eu le feeling entre nous. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai dit à Nasser que je ne viendrai pas. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que la conversation ne s’est pas très bien passée. « Je suis tranquille ici, laisse-moi tranquille », lui ai-je répondu ».

Le technicien lusitanien avait été approché pour succéder à Carlo Ancelotti. Il n’a pas donné suite à ces sollicitations et c’est finalement vers Laurent Blanc que le club de la capitale française s’est tourné.

Le Portugais a donc recalé les champions de . Mais c’est une décision qu’il a regrettée par la suite. En 2018, il avait confié ce qui suit à la Corriere dello Sport : « À l’été 2013, j’avais reçu une proposition du PSG qui me voulait et je l’ai refusée par amour pour . Finalement, peut-être que c’était une erreur". Un détail important et qu’il a donc omis de mentionner cette fois.