OM - PSG : L'humoriste Redouane règle ses comptes avec Longoria

Redouane Bougheraba a évoqué la polémique après le tifo déployé en tribune Ganay par les South Winners lors du match entre Marseille et le PSG (0-2).

Le célèbre humoriste a défendu l’initiative très remarquée du groupe de supporteurs avec le tifo à son effigie ce lundi au micro de RMC dans l’émission "Rothen s’enflamme". L’humoriste phocéen a ainsi rétorqué aux critiques lui reprochant de vouloir faire un coup de com et de promouvoir son spectacle lors du Classique, lui qui maintient que les dirigeants du club étaient informés.

"Quand j’entends que le président n’est pas au courant, ça me fait gentiment rire", a indiqué le natif de la cité phocéenne. "Et après, avec tout le respect que j’ai pour Monsieur Longoria qui dit qu’il aurait aimé être au courant, nous aussi on aurait aimé être au courant quand il a acheté Vitinha, quand il a viré Mandanda, quand il a fait sauter Dimitri Payet... Il faut qu’ils arrêtent."

"Une polémique, il ne devrait pas y en avoir"

Devant l'immense controverse talée sur les médias sociaux, Redouane Bougheraba a rappelé son attachement à Marseille et à l'OM. Si les South Winners ont décidé de lui rendre hommage c'est pour saluer son spectacle au Vélodrome, le 22 juin prochain. "En vrai, il faut qu’ils arrêtent. Moi je suis Marseillais, je suis né Marseillais, il y a dix ans j’étais au stade et dans dix ans je serai au stade. Pour les soi-disant dirigeants, je pense que dans dix ans certains ne seront plus là. Et il y a dix ans, ils n’étaient pas là. Il faut arrêter, ce sont juste des supporteurs qui rendent hommage à un autre supporteur. On est fiers", a tancé le comédien au lendemain du choc. "Il y a combien de Marseillais qui vont faire le Vélodrome? Il n'y en a pas 4.000. Je fais mes spectacles, à Paris j'ai fait marquer sur l'Olympia: 'A jamais les premiers.' Je monte sur scène en survêt de Marseille, je suis un vrai Marseillais. Une polémique, il ne devrait pas y en avoir."

L'article continue ci-dessous

Redouane Bougheraba a ensuite nié tout coup de com pour son spectacle : "Une polémique sur un truc commercial, ce n'est pas vrai. Ils (les dirigeants) sont au courant de tout. Le truc, il n'y a pas de manque de respect. Le tifo devait sortir contre le Shakhtar (en Ligue Europa, NDLR) mais l'UEFA a demandé une requête et ça ne s'est pas fait. C'est juste un concours de circonstances. La bâche devait être faite bien avant mais c'est sorti pendant le Classico... Après c'était un superbe tifo, il y avait une superbe ambiance. Je pense qu'ils sont en train de créer une fausse polémique. La vraie polémique c'est le niveau de jeu de l'OM. Ce n'est pas le tifo Redouane Bougheraba."