OM : Payet, Milik, Sampaoli... Valentin Rongier répond aux polémiques

L'ambiance est rarement au beau fixe à l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a vécu un été agité avec le départ de Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor, avec un mercato ambitieux mais tardif et une préparation inquiétante avec aucune victoire à la clé. Alors que la Ligue 1 a repris ses droits et que l'OM a pris quatre points en deux journées, d'autres problèmes ont surgi ces dernières semaines.

Le cas Dimitri Payet, remplaçant lors des deux premières journées, est un cas épineux pour l'Olympique de Marseille tandis qu'Arkadiusz Milik, en grande difficulté sportivement et qui n'a toujours pas marqué le moindre but depuis le début de saison, pourrait être vendu d'ici la fin du mercato, puisqu'aucun joueur n'est invendable à l'OM.

"Chaque joueur est vendable"

En conférence de presse, Valentin Rongier a été confronté aux divers cas épineux dans le vestiaire. Du possible départ de Milik au faible temps de jeu de Payet en passant par la concurrence avec Jordan Veretout : "On a besoin de tout le monde. Arkadiusz Milik, c'est un très bon joueur, on connaît sa qualité. mais le président l'a dit, chaque joueur est vendable, ce n'est pas le cas seulement pour lui mais pour tous les joueurs."

"Dimitri est toujours aussi impliqué dans la vie du groupe. C'est le capitaine, il prend son rôle à coeur. Je sais que ça ne lui plaît pas d'être sur le banc, parce que c'est un compétiteur. On aura besoin de lui et il va nous aider comme l'année dernière. Je pense que pour lui ça n'a pas d'importance. C'est un brassard sur le bras. Ce n'était pas un geste réfléchi. Quand je l'ai vu, je voulais lui donner. Puis on en a discuté ensemble. Cela n'a pas d'importance. Même s'il n'a pas le brassard, c'est lui qui gère le navire. Veretout est parti assez rapidement de Nantes quand j'ai démarré en pro. C'est un excellent joueur. On est content de le voir revenir en France. Il va beaucoup nous aider. C'est une concurrence qui est saine", a ajouté l'ancien nantais.

"C'est tôt pour juger nos performances"

Le milieu de terrain de l'OM a comparé la méthode Tudor à celle de Sampaoli, qu'il a été surpris de voir partir cet été : "Igor Tudor, c'est quelqu'un qui aime aller vite vers l'avant et faire un pressing haut sur le terrain. C'est un style de possession contre un jeu direct. On ne s'attendait pas à un départ de Jorge Sampaoli, mais on doit s'adapter le plus vite possible et on fait confiance à la direction sur les choix qu'ils font. On a perdu des joueurs de qualité mais on recrute aussi des joueurs de qualité. C'est encore un peu tôt pour juger nos performances".

Valentin Rongier est heureux de retrouver son poste de prédilection et sent bien à l'OM : "Je suis content de retrouver ce poste là (au milieu de terrain) mais je ne suis pas déçu d'avoir évolué là où j'ai évolué la saison dernière. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai grandit mais je suis content de revenir au milieu. Une prolongation de contrat ? Je me sens très bien ici et si je dois prolonger, ce sera avec grand plaisir".