Mercato : L'OM fixe le prix pour vendre Arkadiusz Milik

Les dirigeants de l'OM ne sont pas contre l'idée de vendre l'attaquant polonais qui bénéficie de quelques touches à l'étranger.

Titulaire lors des deux premières journées de Ligue 1, Arkadiusz Milik n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Pire encore, le Polonais ne s'est pas montré à son avantage depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de touche. Simple période d'adaptation à la philosophie du nouvel entraîneur ou réel coup de mou ? Nul ne le sait. Mais une chose est sûre, Arkadiusz Milik qui n'était pas dans les plans de Jorge Sampaoli commence a avoir ses détracteurs sur la Canebière et ses dirigeants pourraient être tentés de le vendre.

McCourt exige des ventes

En effet, Pablo Longoria a beau être un jeune président de club, l'Espagnol a de l'expérience dans le football de haut niveau et sait que la cote d'Arkadiusz Milik est actuellement assez élevée sur le marché. Surtout, le Polonais est très certainement la plus grande valeur marchande de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Or, selon les informations de L'Equipe, aucun joueur de l'OM n'est intransférable, d'autant plus que Frank McCourt aimerait faire rentrer de l'argent dans les caisses.

Bien sûr comme l'avance le quotidien, l'OM préfèrerait vendre Duje Caleta-Car, en fin de contrat en juin 2023 pour éviter de le perdre sans la moindre indemnité comme Boubacar Kamara, ou encore Bamba Dieng, qui a une belle cote en Angleterre et qui ne fait pas partie des plans d'Igor Tudor. Toutefois, l'Equipe annonce que l'OM pourrait bouleverser ses plans initiaux et vendre Arkadiusz Milik, ce qui n'était absolument pas la priorité au début de l'été.

L'OM demande 20 millions d'euros

Après le départ de Jorge Sampaoli, le Polonais qui se plaît à l'OM avait pour projet de rester chez les Phocéens cette saison afin de disputer la Ligue des champions et d'être prêt pour la Coupe du monde avec la Pologne en novembre prochain. Toutefois, L'Equipe avance que l'OM a mandaté des agents pour trouver des portes de sorties à certains joueurs de l'effectif et ils auraient glissé le nom de Milik auprès de plusieurs clubs, dont la Juventus.

Si à l'heure actuelle aucune offre séduisante n'est arrivée pour le Polonais, son avenir à Marseille pourrait s'écrire en pointillés. Le club a fixé le prix de son avant-centre à hauteur de 20 millions d'euros, d'après les informations de L'Equipe. Une barre fixée assez haut, mais le club phocéen ne serait, en revanche, pas regardant sur le type de transfert, à savoir un transfert sec cet été ou un prêt avec obligation d'achat.

De son côté, Arkadiusz Milik ne serait pas désireux de quitter la Canebière et encore moins pour un club qui ne dispute pas la C1. Seul un projet intéressant pourrait faire changer d'avis le Polonais. Une chose est sûre, pour attirer des prétendants sérieux et les convaincre de payer 20 millions d'euros, Arkadiusz Milik, qui n'a plus marqué depuis le mois de mars, va devoir montrer un tout autre visage que lors des deux premières journées de Ligue 1.