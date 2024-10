OM, Pablo Longoria veut réaliser le rêve des supporters

Alors que l’Olympique de Marseille a démarré la saison en force, le club phocéen a connu deux sorties difficiles dernièrement.

Dans une longue interview accordée à L’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a évoqué plusieurs sujets, dont le loft ou encore le nouveau projet lancé cet été avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais.

Longoria revient sur la gestion du loft

Après avoir fini à la huitième place en Ligue 1 la saison dernière, l’OM a décidé de se vider avant la nouvelle campagne. Alors, plusieurs cadres ont été placés dans le loft, dont Samuel Gigot, Pau Lopez, Jordan Veretout, qui sont déjà partis ou encore Chancel Mbemba, qui est toujours à Marseille. Interrogé sur le sujet, le dirigeant a indiqué que les joueurs ont bien été approchés à l’intersaison par les dirigeants, qui leur avaient fait comprendre leurs situations.

« Le club a pris une décision au début de l’été, et tout le monde a été sur la même ligne, notamment le propriétaire. Mais c’est bien qu’à un moment donné, le joueur entende la voix du président pour lui dire : "Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire comment les choses vont se passer." Il faut bien choisir ses interventions, sinon la parole se dilue », a déclaré Pablo Longoria.

L'article continue ci-dessous

Imago Images

« La réponse est simple : si on a fini huitième, c’est pour plusieurs raisons, non ? Ce serait du populisme de ne pointer du doigt que les joueurs, mais il fallait changer complètement la dynamique de ce groupe, de ce vestiaire. Je voulais des joueurs avec une ambition en commun, sur la durée, avec l’envie de construire. Dans le football moderne, c’est important de faire respecter le club. On se pose souvent la question : qui a le plus de pouvoir ? Les joueurs ou le club ? Pour moi, cela doit toujours être le club, dans le respect des droits de chacun, bien sûr. Cela ne pose aucun problème. Au contraire, cela pose un cadre très clair avec des règles très claires », a ajouté le dirigeant phocéen, qui venait de critiquer l'arbitrage français.

Faire de l’OM l’un des 24 meilleurs clubs de LDC

Par ailleurs, le dirigeant espagnol estime que l’actuel coach de l’Olympique de Marseille est l’homme de la situation. Pour Pablo Longoria, « Roberto De Zerbi connaissait l’ambiance de l’OM » ainsi que « l’ADN de ce club » au moment où l’OM discutait avec le technicien italien pour l’amener au club. Même si Marseille est absent de l’Europe cette saison, le président envisage de faire de l’OM l’un des meilleurs clubs en Ligue des champions dans son nouveau format.

Getty

« Les résultats sportifs sont le plus important. À l’OM, tu dois être en Ligue des champions toutes les saisons. Tu dois te le mettre dans la tête. En trois ans, on veut s’établir dans les vingt-quatre meilleurs clubs européens avec le nouveau format de la Ligue des champions. Cela donnera une économie autour de tout ça, les ressources pour se maintenir à ce niveau », a-t-il poursuivi. Si l’acte pourrait être joint à la parole, ce sera un rêve devenu réalité pour les fans marseillais, qui attendaient tant ces moments-là.