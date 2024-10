OM : Chancel Mbemba, la nouvelle bombe

C. Mbemba

Enorme retournement de situation dans le dossier Chancel Mbemba à l’Olympique de Marseille.

Ecarté du groupe professionnel de l’Olympique de Marseille pour des raisons disciplinaires, Chancel Mbemba n’est toujours pas encore réintégré bien qu’il ait eu une assise dernièrement avec les dirigeants de la formation phocéenne. Mais une issue serait connue d’ici quelques jours.

Mbemba et l’OM, une relation très tendue

Indésirable dans l’effectif de Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba devait quitter l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. Mais le défenseur central congolais a tenu tête à l’OM pour finalement rester au club. En dépit du fait qu’il ne fait pas partie des plans de l’entraîneur transalpin, l’ancien défenseur de Newcastle a aussi eu une altercation avec un des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Packpagepix

Ce qui a poussé le club du Sud de la France à l’écarter du groupe depuis. Pour punir encore plus son défenseur, le club basé dans les Bouches-du-Rhône a sanctionné Mbemba d’une retenue sur salaire d’une dizaine de jours. Mais celle-ci a été réduite à 6 jours par la commission juridique de la LFP. Alors que l’OM a invité le joueur quelques semaines plus tard à passer des examens médicaux, ce dernier a catégoriquement refusé. Ce qui a envenimé la colère de ses dirigeants à faire une nouvelle réunion avec le joueur. Si aucune suite n’a été donnée depuis alors que Chancel Mbemba et l’OM auraient été proches d’une résiliation de contrat, cela pourrait ne pas se produire.

L'article continue ci-dessous

Mbemba réintégré après la trêve ?

A en croire les informations de L’Equipe, le joueur soutenu par la Ligue de football professionnel (LFP) a été notifié vendredi d'une sanction financière, une retenue de salaire couvrant cette période de trois semaines. Ce qui voudrait dire Chancel Mbemba devrait être réintégré dans le groupe pro de l'OM après la trêve internationale d’octobre, selon la charte du football professionnel.

Getty Images

Selon le quotidien sportif français, la sanction de l’ancien défenseur central du FC Porto a été notifiée à son avocat belge : il s'agit d'une retenue sur salaire équivalente à 21 jours, pour réitération de faits d’insubordination. La période ciblée remonte à la mise à pied du joueur, le 14 septembre, Mbemba ayant ensuite été reçu par la direction du club le 23 septembre pour un entretien.