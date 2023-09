Dans la tourmente, Pablo Longoria a réagi aux derniers événements autour de l'OM. Le dirigeant marseillais est encore sous le choc.

Depuis son arrivée à la tête de la direction de l'Olympique de Marseille en février 2021, Pablo Longoria vit l'un des pires moments de son magistère. Mardi, alors qu'il s'est mis en retrait par rapport au directoire du club à cause des supposées menaces dont il a été victime, le dirigeant Phocéen vient de prendre la parole. Il confirme bel et bien les accusations de menaces de mort.

Longori a men acé

Depuis lundi soir et cette réunion tenue entre les représentants des fans marseillais et la direction de l'OM, la situation ne cesse de dégénérer. Marcelino, l'entraîneur de l'OM, a rendu les tabliers après avoir appris que les supporters voulaient son départ. Désormais c’est l’avenir du président Pablo Longoria qui est plus qu’incertain. Alors que l’espagnol se dit menacé par les supporters marseillais, ces derniers ont nié en bloc ces accusations. Ce mercredi, dans une interview exclusive accordée à la Provence, il confirme les menaces de mort.

Longoria choqué

« On s'est posé la question : où est la limite ? Lundi, je me suis dit qu'elle était encore beaucoup plus loin que ce que je pensais. Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu'à la menace. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas entendre : » a déclaré Longoria à la Provence.

« À Marseille c'est comme ça. C'est pour cela que l'on a dit mardi :"Dans les conditions actuelles, il est impossible de travailler". Vous me comprenez maintenant, non ? Ce n'est pas normal qu'un dirigeant de football soit menacé. Qu'il soit critiqué oui, on est payé pour ça. Mais menacé. » a ajouté le dirigeant de 37 ans.