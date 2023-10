OM : Pablo Longoria à la recherche d’un dirigeant à ce poste

Après Marcelino, qui a démissionné en septembre, un autre dirigeant est sur le départ de l’OM. La quête pour son successeur est lancée.

La crise à l’Olympique de Marseille est loin de connaître son épilogue. Le club phocéen, après avoir perdu son entraîneur Marcelino, qui a démissionné le 20 septembre dernier, est sur le point de perdre son directeur de football. Son successeur est recherché.

Un ancien de l’OM pour remplacer Ribalta

Depuis la réunion tenue en septembre entre les dirigeants et supporters de l’OM au lendemain du match nul (0-0) contre Toulouse, l’Olympique de Marseille est plongé dans une crise. Celle-ci a occasionné le départ de Marcelino, qui a démissionné, se sentant menacé. Après le technicien espagnol, le directeur de football, Javier Ribalta, est aussi sur le départ.

Insensible à la tension qui secoue le club depuis la réunion du mois de septembre entre les groupes de supporters et les dirigeants, l’ancien dirigeant spécialiste du recrutement de la Juventus Turin, l’AC Milan ou encore Manchester United, est bien installé en Suisse. Il ne s’est pas soucié de ce qui se passe dans le club du Sud de la France depuis. Celui-ci devrait déposer le tablier dans les tout prochains jours.

Selon les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille a lancé la quête d’un successeur de Javier Ribalta, et des noms de candidats potentiels fleurissent. A en croire le quotidien régional, l’ancien international défenseur central marocain (58 sélections, 02 buts) passé par l’Olympique de Marseille (2004-2008), Mehdi Benatia, circule. Mais le club phocéen s’orienterait plutôt vers un autre dirigeant étranger maîtrisant le français.

La décision de lancer la recherche d’un nouveau directeur de football aurait été prise, mardi, à la suite de la nouvelle réunion entre les dirigeants au sommet de l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et ses paires devraient avoir des échanges en visioconférence avec l’actionnaire Frank McCourt et Barry Cohen, le patron du conseil à surveillance et bras droit du Bostonien. Sauf surprise, Javier Ribalta ne devrait pas finir l’année 2023 en tant que directeur du football de la cité phocéenne. Les jours sont comptés pour Ribalta à l'OM.