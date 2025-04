OM : Mehdi Benatia répond cash à Pablo Longoria après sa sortie sur la crise

Marseille vs Montpellier

À Marseille, la crise gronde. Longoria lance un appel fort, et Benatia répond aussitôt. L’OM tente de recoller les morceaux avant la fin de saison.

La tension monte à l’Olympique de Marseille après une nouvelle déconvenue en Ligue 1. Battu sèchement par l’AS Monaco (3-0), le club phocéen voit ses ambitions s’effriter. Dans ce contexte délicat, Pablo Longoria a pris la parole pour resserrer les rangs. Un message fort qui a immédiatement trouvé écho auprès de Mehdi Benatia.

Longoria appelle à l’unité, Benatia valide le message

Ce mardi, le président olympien s’est exprimé via un long message publié sur LinkedIn, dans lequel il a tenu à fédérer toutes les composantes du club pour aborder avec sérénité les dernières journées de championnat. Un extrait marquant résume l’état d’esprit recherché : « On aura besoin de tout le monde ».

Dans la foulée, Mehdi Benatia, actuel directeur sportif du club, a affiché son soutien en repartageant le message de Longoria en story sur Instagram. Le Marocain a accompagné la publication de deux émojis évocateurs : une poignée de main et un biceps fléchi, illustrant sa volonté d’unité et de force collective. Une réponse claire et directe, loin des tensions internes.