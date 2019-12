OM, Maxime Lopez accepte son statut de remplaçant

Barré par le duo Morgan Sanson-Valentin Rongier, le milieu de terrain accepte son sort et attend sa chance sans être frustré.

Maxime Lopez est le grand perdant de cette première partie de saison du côté de l' . Alors que l'OM enchaîne les bons résultats, que Valentin Rongier et Dario Benedetto se sont parfaitement adaptés aux exigences du club phocéen, le pur produit de la formation marseillaise a perdu sa place de titulaire. Morgan Sanson a retrouvé son meilleur niveau, Valentin Rongier donne entièrement satisfaction et Maxime Lopez a donc été mis sur le banc de touche par André Villas-Boas.

Dans une interview accordée au Canal Football Club sur Canal + à la mi-octobre, Maxime Lopez considérait ne pas être reconnu à sa juste valeur que ce soit sur et en dehors du terrain : "Non, je ne me sens pas considéré à ma juste valeur. Je ne ferai jamais l’unanimité peut-être que je ne reviens pas aux gens… Il y a aussi un peu de jalousie : je suis jeune, je joue à l’OM, je gagne bien ma vie, j’ai une jolie femme… Il y a plein de raisons".

"Max marronne moins qu'avant"

Pourtant, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille fait preuve de maturité à en croire les informations de L'Equipe. En effet, Maxime Lopez prend son mal en patience sans frustration apparente. "Max "marronne" moins qu'avant. Autant, à la fin de (l'ère) Garcia, il ne comprenait plus les choix du coach ou les arguments du type "pas assez physique", autant, cette fois, les décisions de Villas-Boas lui apparaissent claires. Comme le groupe, il se projette sur l'objectif podium, pas plus loin, il prend sur lui, il aura forcément du temps de jeu", a confié un de ses proches dans les colonnes de L'Equipe.

La saison dernière, Maxime Lopez avait brillé aux côtés de Morgan Sanson dans le 4-3-3 devant Kevin Strootman, mais avec l'arrivée de Valentin Rongier à son poste, le milieu de terrain a perdu sa place. Il faut dire que ni Sanson, ni Rongier, ni Lopez n'ont réussi à donner satisfaction devant la défense éliminant ainsi la possibilité de voir les trois aligner ensemble avec régularité. Thomas Fernandez, son ancien formateur et coach à la tête de la réserve de l'OM, garde espoir pour Maxime Lopez.

"Le vrai sujet : il est barré par Rongier et Sanson, qui font une très bonne saison. Quand j'ai vu Max jouer cette année, en relayeur face à Saint-Étienne (1-0, le 1er septembre) par exemple, j'ai trouvé qu'il avait gagné en intensité. Mais il reste un joueur de passes, à l'aise dans un style d'équipe plus posé. Rongier est plus défensif. Et Sanson, qui a un gros coffre, est surtout capable de faire énormément de choses sur le terrain, harceler, récupérer, percuter balle au pied, réaliser la dernière passe, marquer", a expliqué Thomas Fernandez. Maxime Lopez attend son heure avec patience, et nul doute qu'André Villas-Boas aura besoin de lui lors de la seconde partie de saison qui s'annonce importante pour l'OM.