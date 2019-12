OM, Florian Thauvin s’apprête à reprendre la course

Après une très longue inactivité, l’ailier marseillais est en passe de retrouver le centre d’entrainement pour renouer avec les exercices physiques.

Voilà une nouvelle qui a de quoi réjouir les supporters olympiens. Florian Thauvin, arrêté depuis le mois de septembre dernier en raison d’une blessure à la cheville, est tout proche d’un retour. Selon les dernières nouvelles, il devrait reprendre le footing dès le 1er janvier prochain.

Thauvin est suivi au quotidien par le chirurgien londonien James Calder. Et ce dernier se serait dit très satisfait de l’état de la cheville et sa cicatrisation, d'après ce que rapporte L'Equipe. Il lui aurait ainsi donné le feu vert pour qu’il commence la course dès l'entame de la nouvelle année, avant d’enchainer avec d’autres exercices et monter en puissance sur le plan physique. Le staff marseillais devrait aussi lui concocter un programme individualisé afin qu’il se remette en forme.

Thauvin devrait être opérationnel avant le mois de mars

Du côté de Marseille, on table sur un retour de Thauvin à l’entrainement collectif entre la fin janvier et mi-février. Si tout va bien, l’ancien Bastiais pourrait rejouer avant le mois de mars et c’est peu ou prou ce qu’il prévoyait durant sa longue convalescence. Il n’y a pas eu de complications, ni de soucis pendant la rééducation et c’est déjà une excellente nouvelle en soi.

Sans Thauvin, l’OM a, pour rappel, réalisé une première partie de saison exceptionnelle. À mi-parcours les Phocéens pointent à la deuxième place du classement de la Ligue 1, avec sept points d’avance sur le quatrième. Le retour du champion du monde dans l’effectif ne peut qu’aider l’équipe de Villas-Boas à rester sur sa lancée et atteindre son objectif, qui est la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.