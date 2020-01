Marseille-Angers (0-0) - L'OM manque l'occasion de prendre ses distances

Tenu en échec par le SCO d'Angers, l'Olympique de Marseille n'a pas profité du match nul de Rennes et préserve une avance de 5 points au classement.

Privé de Dimitri Payet et de Boubacar Kamara, l' recevait le SCO d'Angers, ce samedi, au stade Vélodrome. Même affaiblis par ces absences, les hommes d'André Villas-Boas avaient l'intention de profiter du match nul du (1-1), vendredi, pour accroître leur avance et consolider leur statut de dauphins du . Mais face à des Angevins clairement venus pour défendre, force est de constater que cela n'a pas été chose aisée...

Un match sans saveur sur la pelouse du stade Vélodrome

On aurait aimé vous dire que les intentions étaient bonnes de part et d'autre et que ce sont les gardiens qui ont longtemps empêché les buteurs de briller... Mais ce serait mentir, tant il a longtemps manqué de tout ce samedi soir sur la pelouse du Vélodrome. En effet, malgré une possession du ballon largement en faveur de l'OM, le premier acte était soporifique. Seul fait de jeu notable, la malheureuse sortie sur civière de Farid El Melali à la 28ème minute de jeu...



Angers - El Melali blessé sur la pelouse de l'OM

Finalement, il fallait attendre le second acte pour voir l'Olympique de Marseille se réveiller et tenter d'accélérer. Nemanja Radonjic, plus à l'aise dans un rôle de joker de luxe que dans celui d'un titulaire, se faisait plus pressent sur l'aile droite et faisait parler sa vitesse à plusieurs reprises. Mais rien de bien dangereux pour Ludovic Butelle et l'arrière garde angevine. Loin de là même, puisque la première tentative cadrée du match était l'oeuvre de Valentin Rongier à la 62ème minute de jeu.



Tenu en échec face au SCO d'Angers, l'OM déjouait en fin de rencontre et passait proche de la déconvenue sur une frappe puissante d'Antonin Bochichon qui fuyait finalement le cadre (89e). Avec ce partage des points, les Olympiens gardent cinq points d'avance sur le Stade Rennais et manquent donc l'occasion de distancer les Rouge et Noir. En face, le SCO compte désormais 30 points et s'empare provisoirement de la 7ème place du classement.