OM - Villas-Boas : "On a souffert dans les duels"

L'entraîneur olympien a évoqué la prestation de son équipe en terre bordelaise après le match nul face aux Girondins ce dimanche (0-0).

Marseille ne sera pas parvenu à mettre fin à 42 ans d'attente à ce dimanche soir (0-0) au terme d'une prestation mitigée. "C'est vrai qu'on a souffert dans les duels", a reconnu André Villas-Boas après le coup de sifflet final.

"En deuxième mi-temps, on a mis Kamara au milieu des centraux pour améliorer les sorties de balle, on a écarté plus avec les latéraux, c'est ce qui explique le remplacement de Sakai pour Radonjic et le recul de Sarr derrière. En première mi-temps, on a pris trop de risques, on a corrigé cela à la pause."

Le technicien portugais a également salué la prestation de Steve Mandanda, auteur de plusieurs arrêts décisifs pour préserver le point du nul pour son équipe. "Il a fait deux arrêts impossibles, en première mi-temps et encore un autre en deuxième mi-temps avec cette tête, c'est vrai. Cette saison, il est là pour nous, il nous a sauvés sur plusieurs matches.

"Mais je ne suis pas d'accord avec cette analyse parce qu'on a eu des situations et Costil a fait deux arrêts importants aussi. C'était un match ouvert, bien à regarder j'espère, avec deux équipes qui ont essayé de gagner. Il y a juste un peu de tristesse parce qu'on n'arrive pas à terminer cette série négative ici, à Bordeaux."

Enfin, Villas-Boas s'est projeté sur le déplacement à Saint-Étienne qui va arriver très vite (mercredi soir). "Ce qu'il faudra changer ? De la récupération et plus de réussite. Il faudrait avoir plus de joueurs dans la surface de réparation. On a eu plusieurs tirs, plus que contre Angers (0-0, le 25 janvier), mais au total il y a eu seulement trois tirs cadrés pour les deux équipes. Il faut retrouver notre dynamique mais la confiance est encore là."