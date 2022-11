OM : Longoria se méfie de la Coupe du Monde

Le président de l'OM Pablo Longoria a annoncé ne pas vouloir recruter des joueurs en fonction de leurs performances au Mondial 2022.

4ème de Ligue 1 suite à sa victoire face à Lyon dimanche (1-0), l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse de l’AS Monaco, 5ème à égalité de points. Après cela viendra la trêve de la Coupe du Monde et une période d’un mois et demi sans compétition pour chacune des équipes du championnat de France.

L’OM ne veut pas recruter en fonction du Mondial

Le temps de se préparer – un stage en Espagne est prévu pour les joueurs de l’OM – mais aussi de penser au mercato hivernal, dont les portes ouvriront le 1er janvier 2023. Une opportunité que le club azuréen pourrait saisir pour faire quelques ajustements dans l’effectif d’Igor Tudor, mais aussi pour renflouer les caisses par des ventes, celle de Gerson semble plus proche que jamais.

Mais le Président Pablo Longoria se méfie de la Coupe du Monde et ne veut pas se laisser influencer par cette dernière pour son recrutement hivernal. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, il explique que les performances d’un joueur pendant une compétition internationale ne sont pas un facteur de recrutement. « Je n’ai jamais pris de décision en fonction des Coupes du Monde, même celles des jeunes. C’est un travail fait dans le temps et pas lié à un évènement. On doit contextualiser la performance d’un joueur pendant une Coupe du Monde », a-t-il déclaré.

Un mercato agité

Dans cet entretien, Longoria assure que le prochain mercato risque d’être particulièrement mouvementé, en grande partie en raison des joueurs performants au Qatar. Mais il reste sur ses positions quant à ces joueurs. « (Le Mondial) sert juste à voir la personnalité d’un joueur lors d’une grande compétition, ce n’est pas lié à son niveau. Son niveau, c’est ce qu’il fait au quotidien dans son équipe. (...) Tu peux toujours trouver des bonnes opportunités, mais pas changer l’âme d’une équipe », a-t-il poursuivi.