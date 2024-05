OM, les mots forts de Gasset avant Reims

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, s’est exprimé mardi avant le match contre Reims.

L’Olympique de Marseille affronte Reims mercredi en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Jean-Louis Gasset était en conférence de presse ce mardi. Le technicien français a répondu à plusieurs questions en rapport avec l’OM, en course pour une place européenne.

Jean-Louis Gasset veut qualifier l’OM pour l’Europe

8e de Ligue 1 avec 47pts, l’Olympique de Marseille n’est pas encore sûr de disputer l’Europe la saison prochaine. Mais l’OM bénéficie d’un sursis avec son match en retard contre Reims, mercredi. Et pour ce match, Jean-Louis Gasset compte prendre toutes les mesures pour maintenir l’espoir d’une qualification européenne.

« On a pris la décision avec la direction de partir cet après-midi, arriver à l'hôtel ce soir et demain matin avoir une discussion individuelle avec tous les joueurs, pour voir qui est concernés. Demain à 23h, il faut qu'on soit virtuellement européen. On est le 15 mai demain et on a encore notre destin entre nos mains et nos pieds. La prise de conscience, elle n'est jamais trop tardive. Il faut appuyer sur les bons boutons pour faire prendre conscience de l'importance de ce match », a déclaré l’entraineur de l’OM.

Gasset craint Reims

A une journée de la fin de saison, tous les clubs ont un dernier objectif à atteindre. Ce n’est pourtant pas le cas du Stade de Reims qui n’a plus rien à jouer cette saison. Mais c’est encore plus cela qui peut être un piège pour l’OM et Jean-Louis Gasset en est bien conscient.

« J'imagine le match, le stade va être comble, Reims n'a pas beaucoup de places à gagner, mais ça va être la fête. En 4 jours, ils reçoivent Marseille et Rennes. Ils viennent de changer d'entraîneur et ils ont fait nul à Brest. Je ne pense pas que ça va être une partie de plaisir et je vois plutôt un stade en folie », a-t-il expliqué.