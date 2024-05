Reims - OM, Gasset annonce une mauvaise nouvelle concernant Aubameyang

Jean-Louis Gasset inquiète les supporters de l’OM sur Aubameyang avant le déplacement à Reims.

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille est en déplacement pour affronter le Stade de Reims dans le cadre du match en retard de la 32e journée de Ligue 1. En prélude à ce choc, le coach marseillais a animé la traditionnelle conférence de presse, ce mardi. Le technicien français est inquiet pour la santé de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang incertain contre Reims

Vainqueur du FC Lorient (3-1) le weekend dernier, l’Olympique de Marseille va tenter de finir la saison sur une bonne avec les deux maths restants en championnat de France. Alors que le club est en quête effrénée d’une victoire pour assurer d’être en course pour une place en Europe la saison prochaine, Marseille pourrait ne pas compter sur son buteur et le vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé, Aubameyang.

« On récupère Balerdi, on perd Samuel Gigot. Ounahi avait une contracture à la cuisse contre Lorient. Le cas le plus épieux c'est Aubameyang qui a des problèmes gastriques depuis le retour d'Italie et il ne va pas s'entraîner aujourd'hui. On est en train de le charger de médicaments pour enrayer tout ça. Dimanche, il était fatigué mais on l'a pas sorti », a indiqué Jean-Louis Gasset en conférence de presse.

Gasset croit encore à l’Europe

Eliminé de la Ligue Europa qui aurait pu offrir une place européenne à l’OM la saison prochaine, Jean-Louis Gasset estime que Marseille pourrait toujours réussir à se réserver une place à travers le championnat de France. Et tout passe par une victoire contre le Stade de Reims, ce mercredi.

« On est le 15 mai demain et on a encore notre destin entre nos mains et nos pieds. La prise de conscience, elle n'est jamais trop tardive. Il faut appuyer sur les bons boutons pour faire prendre conscience de l'importance de ce match », a poursuivi l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire.

Sur la saison difficile de l’OM, Gasset préfère uniquement parler de son temps à la tête de la formation phocéenne. « Je juge sur ce que j'ai connu. Je suis arrivé fin février. On a essayé de gagner le plus de matchs possibles. Aujourd'hui, si on est européen et en ayant fait une demi-finale de coupe d'Europe, je pourrais partir la conscience tranquille », a-t-il ajouté.