OM : Le surprenant ultimatum de De Zerbi à ses joueurs

La machine marseillaise s'est grippée. Trois matchs sans victoire : défaites contre le Sporting (2-1) et Lens (2-1), puis ce match nul frustrant concédé à la dernière seconde par Angers (2-2) mercredi soir. L'OM menait pourtant 2-1 à la 90e minute avant de craquer dans le temps additionnel. Pour Roberto De Zerbi, c'en est trop. L'entraîneur italien a décidé de frapper un grand coup.

Crise à l'OM : De Zerbi met ses joueurs face à leurs responsabilités

En conférence de presse, De Zerbi a choisi la provocation pour secouer son groupe. Son message ? Chacun doit se regarder dans le miroir et décider s'il a le niveau pour porter le maillot olympien. "Il faut comprendre si on mérite de faire partie de cet OM, que ce soit moi ou les joueurs", a-t-il lâché sans détour.

Le technicien ne s'arrête pas là et place la barre très haut : "Il faut qu'on sache si on veut concurrencer le PSG, ou bien si on a des hauts et des bas et qu'on ne mérite pas de faire partie de ce club." Un ultimatum direct qui met son effectif face à ses contradictions. Après cinq victoires d'affilée entre septembre et octobre, la chute est brutale.

Getty Images

Une remise en question collective

De Zerbi ne se dédouane pas. En s'incluant dans le questionnement ("que ce soit moi ou les joueurs"), il montre qu'il assume également la responsabilité de cette baisse de régime. Mais son ton traduit une frustration profonde. Lui qui a vu la direction marseillaise investir massivement cet été attend des résultats à la hauteur.

"Depuis que je suis ici, je n'ai rien à reprocher au club. Frank McCourt, Pablo Longoria et Medhi Benatia essayent d'apporter des changements avec beaucoup de courage", a-t-il rappelé. Une manière de souligner que les moyens ont été donnés, que la direction a fait son travail. Maintenant, c'est sur le terrain que ça doit répondre.

L'occasion manquée qui ne doit pas se répéter

Ce nul contre Angers fait encore plus mal dans le contexte de la soirée. Paris ayant concédé le match nul à Lorient (1-1), l'OM pouvait prendre la tête du championnat. Au lieu de cela, Marseille reste coincé à la troisième place, à deux points du PSG et un de Monaco.

Samedi, déplacement à Auxerre, bête noire de l'OM la saison dernière. Le rendez-vous arrive au pire moment, mais pourrait servir de test grandeur nature. De Zerbi a lancé son défi. À ses joueurs de répondre.