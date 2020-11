OM - Le report du match contre Nice fait grincer des dents

Suite aux nombreux cas positifs dans le groupe niçois, la LFP a décidé de reporter la rencontre contre l’OM, prévue samedi. Une décision précipitée ?

Dans un communiqué publié mardi, la LFP vient d’annoncer officiellement le report de la rencontre entre l’ et Nice, prévue samedi 21 novembre (21h), à cause des nombreux cas positifs au coronavirus chez les Aiglons. Une décision qui fait débat, et surtout grincer quelques dents dans la cité phocéenne.

"'On va les jouer quand, nos matchs en retard ?"

En effet, avec ce nouveau report, les Phocéens voient leur calendrier prendre une tournure encore un peu plus compliquée, eux qui doivent encore jouer un match face à Lens (9ème journée), lui aussi reporté dans des circonstances similaires. Dans les colonnes du Parisien, un proche de la direction est donc monté au créneau.

"On s’étonne que le match soit reporté une semaine avant, la décision a été prise très vite. En retestant vendredi matin, ils auraient peut-être eu moins de cas. On est un peu dégoûtés. On aurait pu jouer notre match en retard contre Lens ce week-end, mais les Lensois n’ont pas voulu", déplore la source du Parisien.

"C’est dommage que la LFP n’ait pas assez de poids. Nous, on dispute la , ça aurait été intéressant pour les diffuseurs d’avoir un OM - Lens. La Ligue trouvait que c’était une bonne idée. On va les jouer quand, nos matchs en retard ?", s'est ensuite interrogé ce proche de la direction. Casse-tête.