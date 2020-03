OM - Le message de Florian Thauvin après son retour

L'ailier marseillais a effectué son grand retour à la compétition ce vendredi contre Amiens (2-2), après plus de six mois d'absence.

C'était un retour particulièrement attendu du côté de Marseille. Alors qu'il ne comptait que dix minutes de temps de jeu cette saison - le 1er septembre contre Saint-Étienne (1-0) - Florian Thauvin aura donc attendu le 6 mars pour fouler à nouveau les pelouses de .

Opéré entre temps de la cheville, le champion du monde marseillais est entré en jeu pour le dernier quart d'heure ce vendredi contre Amiens (2-2), sans parvenir à empêcher son équipe d'être rejointe en toute fin de rencontre.

Très heureux d'avoir enfin pu retrouver les terrains ce soir... malgré une fin de match très frustrante 😒 Un rappel qu'il ne faudra rien lâcher jusqu'à la fin de la saison 💪🏻💙 #TeamOM pic.twitter.com/Ncv27iqHi2 — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) March 6, 2020

Un retour dont l'intéressé s'est montré heureux malgré tout, comme il l'a exprimé sur son compte Twitter après la rencontre : "Très heureux d'avoir enfin pu retrouver les terrains ce soir... malgré une fin de match très frustrante. Un rappel qu'il ne faudra rien lâcher jusqu'à la fin de la saison".

Une fin de saison qui verra les Olympiens batailler pour conserver leur deuxième place, eux qui pourraient voir Rennes et revenir à respectivement six et sept points en cas de victoire ce week-end.