Marseille - Amiens (2-2), l'OM se fait rattraper sur le fil

Marseille s'est fait rattraper in-extremis par Amiens en ouverture de la 28e journée de Ligue 1.

Confortable dauphin du PSG en , Marseille comptait, avant cette rencontre, huit unités d'avance sur Rennes et neuf sur , ses deux concurrents directs pour une qualification en Ligue des Champions. Il fallait donc prendre l'avantage en ouverture de cette 28e journée de .

Dans un match disputé sur un rythme décousu, et où Amiens s'est montré solide en défense, l'OM a ouvert le score en fin de première période.

Juste avant la le repos, Sanson a surpris Gurtner d'une frappe à l'entrée de la surface du pied gauche. Marseille a pu se détacher dans le second acte malgré une triste première période.

Et la différence a été faite par un Dimitri Payet intenable. L'attaquant phocéen tentait d'abord un rush en solo à la 50e minute, dribblant entre quatre défenseurs puis tirant du droit, mais Gurtner veillait au grain.

Payet n'en avait pas fini nénmoins et fera un nouveau coup d'éclat 6 minutes plus tard. L'internatiopnal français se joue de Calabresi d'une feinte, avant de tirer du droit avec une tentative déviée par Chedjou. Cette fois, Gurtner ne peux rien et ça fait 2-0.

Guirassy réduira la marque pour les visiteurs sur pénalty en fin de rencontre consécutivement à une faute d'Amavi dans la surface marseillaise. 2-1. Mais Amiens, recollera au courage en toute de fin de match. Ghoddos se jette entre Sakai et Kamara sur un service de Calabresi pour égaliser. L'OM n'aura donc pas su tenir....

À noter que 6 mois après sa seule apparition de la saison contre Saint-Etienne, Florian Thauvin fait son retour sur les pelouses de Ligue 1 ce soir.