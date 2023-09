OM : Les propos étonnants de Papin après le nul contre Nantes

Jean-Pierre Papin, l’ambassadeur de l’OM, n’était pas d’accord avec le discours tenu par Valentin Rongier à l’issue du nul à Nantes.

L’OM n’a pas été capable de l’emporter, vendredi lors de son match contre Nantes à l’extérieur (1-1). Alors qu’ils ont marqué tôt et qu’ils ont été en supériorité numérique durant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Marcelino ont été contraints au partage de points face à une belle équipe des Canaris.

Pour Papin, « l’OM est en progrès »

A l’issue de cette contre-performance, Valentin Rongier, le milieu de terrain marseillais, a fait part de son mécontentement. L’ancien nantais a indiqué au micro de Prime Vidéo que son équipe « répétait les mêmes erreurs match après match » et qu’il fallait changer des choses pour ne pas connaitre d’autres désillusions. Une analyse que ne partageait pas Jean-Pierre Papin, l’ambassadeur du club.

S’exprimant à son tour au micro du diffuseur, l’ancien Ballon d’Or a rappelé qu’à l’OM on a « changé beaucoup de choses dans le groupe : l’entraineur, les joueurs et l’organisation » et que, de fait, « ce n’est pas simple à mettre en place » et « il faut se réhabituer à autre chose ».

JPP est donc beaucoup plus serein que Rongier. Il estime même Marseille en « progrès de match en match ». « Sur ce match, on est reparti avec plus d’allant en 2e période », a-t-il ajouté.

Pour finir, il a dressé un bilan comptable à l’issue de ces quatre premières journées. A ses yeux, il est tout à fait positif. « On va se satisfaire de ce point. 8 points après 4 matchs, pour un début de saison avec une nouvelle organisation c’est pas mal ».