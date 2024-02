OM, l'UNFP recadre Benatia

L’UNFP a réagi lundi aux propos de Mehdi Benatia sur Jonathan Clauss, dimanche.

Une crise n’arrive jamais seule à l’Olympique de Marseille. Après les problèmes d’insuffisance de résultats qui ont conduit au départ de Gattuso ce lundi, l’OM est à nouveau secoué par un clash entre les dirigeants et Jonathan Clauss. Silencieux depuis, l’international français est défendu par le syndicat des joueurs professionnels de football qui a réagi aux propos de Mehdi Benatia sur sa personne ce lundi.

L’UNFP fustige la sortie de Benatia sur Clauss

Mis sur le marché dans les dernières du mercato hivernal par l’OM, Jonathan Clauss est finalement resté au club. Mais l’ancien défenseur du RC Lens est devenu depuis la cible des attaques de ses dirigeants. Après Pablo Longoria il y a quelques jours, c’était au tour de Mehdi Benatia de jeter Clauss en pâture en lui reprochant publiquement son manque d’engagement avec le club phocéen. Une sortie du directeur sportif de l’OM qui, à l’instar d’Eric Di Meco, n’a pas plu à l’UNFP qui a sorti un communiqué lundi pour recadrer le Marocain. Le syndicat des joueurs professionnels de football, présidé par Philippe Piat, accuse notamment Mehdi Benatia d’avoir attaqué « bassement l’un des salariés du club ».

« Encore et toujours du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les maux. Ce harcèlement que l’UNFP dénonce jusqu’à avoir porté plainte contre X le mois dernier, et dont les clubs abusent pourtant, y compris désormais en dehors des périodes officielles de mutation », écrit l’UNFP dans son communiqué.

L’UNFP accuse l’OM de briser la carrière de Clauss

Le syndicat des joueurs professionnels de football estime que la sortie de Mehdi Benatia sera préjudiciable à Jonathan Clauss pour la suite de sa carrière. Selon l’UNFP, le directeur sportif de l’OM a non seulement manqué de respect à Clauss mais remet aussi en doute la conscience professionnelle du joueur.

« Après ce qui a été balancé sur Jonathan Clauss, il ne va pas lui être facile de témoigner sur le terrain des qualités qui font de lui un défenseur sur lequel compte Didier Deschamps en prévision du prochain Euro. Et il n’est pas certain, après tant d’acharnements, qu’un autre club puisse s’intéresser à l’ancien Lensois et casser sa tirelire à l’été prochain, alors qu’il lui restera une année de contrat. En plus de manquer d’un minimum de respect envers l’homme, on met ici en doute la conscience professionnelle d’un joueur qui serait même capable de simuler une blessure », peste l’UNFP.