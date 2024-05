OM, la demande hallucinante de Dugarry à Longoria

Christophe Dugarry a fait une demande surprenante au président de l’OM, lundi.

L’Olympique de Marseille ne verra pas l’Europe la saison prochaine. Malgré sa victoire lors du dernier match de Ligue 1 contre Le Havre dimanche (0-2), le club phocéen n’a pas pu accrocher la 7e place qualificative pour l’Europe. Un échec qui devrait pousser l’OM à faire le ménage cet été. Mais avant, Christophe Dugarry avait une demande particulière à faire à Pablo Longoria, ce lundi.

Christophe Dugarry dézingue Pablo Longoria

L’objectif de l’OM cette saison était clair depuis le début. Le club phocéen devait se qualifier pour une Coupe d’Europe. Ce qui permettrait notamment à Marseille d’avoir plus de recettes pour se renforcer. L’OM n’étant donc pas qualifié, les mouvements se feront sûrement dans le sens inverse. Les joueurs, étant considérés les premiers responsables de cet échec, certains seront libérés cet été. Mais pour Christophe Dugarry, le premier coupable de cette situation n’est autre que Pablo Longoria.

« On a vu toute la saison que cette équipe était moyenne, mais une nouvelle fois, qui a choisi ces joueurs ? On parle de se séparer des joueurs parce qu’ils sont trop payés, mais le président, c’est lui qui les a choisis, qui les a surpayés et c’est lui qui a fait une masse salariale record pour le club. Bien sûr qu’on peut taper sur les joueurs, ils sont moyens. Mais le problème, c’est qu’ils étaient moyens depuis le début. Qui est responsable ? Les joueurs ou le mec qui tente les paris ? », a déclaré l’ex-international français dans Rothen s’enflamme sur RMC.

Dugarry incite Longoria à la démission

Christophe Dugarry accuse notamment Pablo Longoria d’avoir recruté des joueurs qui n’ont pas le niveau de l’OM. La responsabilité de la saison manquée de l’Olympique de Marseille est donc à imputer au président marseillais. Le champion du monde 1998 estime même que les joueurs ont fait de leur mieux pour sauver l’OM. Christophe Dugarry demande donc à Pablo Longoria d’assumer ses responsabilités en démissionnant de son poste de président.

« Je pense que les joueurs ont fait ce qu’ils pouvaient, ce qu’ils étaient capables de faire. Moi, je n’attendais rien d’extraordinaire. Ce sont les dirigeants et Pablo Longoria qui nous ont expliqué que ces joueurs-là pouvaient avoir un avenir et être intéressants pour l’OM. Et ils les ont surpayés. On se pose la question sur les joueurs mais j’ai envie de me poser la question sur le président. Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission. Peut-être que l’actionnaire ne l’acceptera pas, mais à travers sa démission posée, il montrera qu’il la totale responsabilité de ce qui s’est passé. C’est lui le seul et unique responsable », a lâché le consultant de RMC.