OM, une recrue déjà exfiltrée

Une recrue est déjà sur le départ du côté de l’Olympique de Marseille.

C’est l’heure du bilan à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen ne jouera pas de coupe d’Europe la saison prochaine malgré sa victoire lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Le Havre (0-2). Un échec donc qui va obliger l’OM à revoir sa masse salariale et libérer certains joueurs. Le club phocéen a même déjà tranché sur l’avenir de l’une de ses dernières recrues qui serait sur le départ.

L’OM va libérer des joueurs cet été

L’été sera très mouvementé dans la cité phocéenne. En plus de la recherche d’un nouvel entraineur après le départ à la retraite de Jean-Louis Gasset, l’OM va devoir réaménager son effectif. Mais la non qualification en compétition européenne oblige le club à réduire sa masse salariale avant de penser à se renforcer. Récemment, on apprenait que le propriétaire de l’OM, Frank McCourt aurait décidé de diminuer la masse salariale de 30% en cas de non qualification européenne.

Une décision qui toucherait plusieurs joueurs et surtout ceux avec de gros salaire à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a récemment évoqué son avenir dans la cité phocéenne, ou encore de Pau Lopez, qui en a fait de même quelques jours plus tôt. Cependant, c’est sur un l’avenir d’un tout autre joueur que l’OM aurait tranché.

Jean Onana pas conservé par l’OM ?

L’Olympique de Marseille n’a donc pas mis du temps à prendre des décisions fortes sur le vestiaire. Et le premier qui serait touché par ces mesures a pour nom, Jean Onana. Arrivé cet hiver en provenance de Besiktas sous la forme d’un prêt, l’international camerounais ne serait pas conservé à en croire les informations de Foot Mercato.

La direction de l’OM aurait choisi de ne pas faire d’offre au club turque car n’ayant pas été convaincu par l’ancien milieu de terrain de Lens. Pas de problème par contre pour Jean Onana qui serait dans le viseur des certains clubs de Serie A. En plus, le Camerounais ne devrait pas avoir envie de s’éterniser dans la cité phocéenne après l’attaque à main armée dont il a été victime avec un autre partenaire dans la nuit du dimanche.