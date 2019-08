OM - Le faux départ, le podium, Gustavo… Ricardo Carvalho ne se cache pas

Lors d’un entretien accordé à La Provence, l’adjoint d’André Villas-Boas a rappelé qu’il souhaitait conserver Luiz Gustavo cet été.

Contrairement à l’ pour cette nouvelle saison de , Ricardo Carvalho a rapidement pris ses marques à La Commanderie, où il découvre un nouveau métier : celui d’entraîneur-adjoint. Aux côtés d’André Villas-Boas, l’ancien défenseur central a - malheureusement pour lui - vécu des débuts compliqués, avec seulement un petit point pour l’OM au compteur après deux journées de championnat. Pire, la formation phocéenne n’a toujours pas marqué le moindre but !

Le podium, Carvalho y croit dur comme fer

"On doit faire mieux chez nous. On n'a pas bien débuté, on n'a pas bien joué. Mais on sait qu'on peut faire mieux, et c'est le plus important. C'est le moment d'être ensemble, de faire les choses bien. À (0-0), l'état d'esprit était bon, on avait confiance", a expliqué le Portugais à nos confrères de La Provence, avant d’appeler à l’union sacrée avec les supporters et de rappeler l'objectif pour la fin de saison.

"C'est un grand club. Quand tu ne joues pas bien, les mauvaises choses arrivent. Quand tu joues bien, l'équipe commence à grandir. Il faut trouver les résultats, engranger la confiance. (…) Objectif podium toujours réalisable ? Oui, il y a aussi d'autres équipes qui sont bien préparées, mais c'est important pour un club comme l'OM de retrouver la coupe d'Europe, via la ou la Ligue des Champions. Mais pour grandir, il faut commencer à gagner", a préconisé l’ancien joueur de .

Carvalho veut garder Gustavo

Également interrogé sur le mercato, l’adjoint de AVB a opté pour le même discours que son entraîneur : les caisses sont vides, le mercato n’est pas entre nos mains : "Le club ne peut pas dépenser beaucoup d'argent. C'est le plus difficile pour nous. On compte sur les joueurs qui sont ici", a donc expliqué Carvalho, rapidement relancé sur les rumeurs entourant Luiz Gustavo, annoncé d’accord avec .

À lire : Miranda ne viendra pas à l'OM, direction la Bundesliga

"L'entraîneur veut prendre des joueurs, mais le fair-play financier nous l'empêche. Donc on veut que tout le monde reste, et cela vaut aussi pour Luiz Gustavo. C'est un joueur très important. Après, ce n'est pas à nous de décider. Il faut voir avec les dirigeants", a conclu Carvalho, fataliste et presque résigné. Pour rappel, la formation turque ne propose pour l’instant pas plus de 4 M€ pour le Brésilien, alors que l’OM attend au moins 10 M€.