Mercato - OM : Juan Miranda file en Allemagne, une piste à oublier définitivement

En contacts avancés avec Marseille, Juan Miranda ne viendra pas sur la Canebière. Le latéral gauche blaugrana devrait filer en Allemagne.

Les semaines se suivent et les échecs se ressemblent pour l’ sur ce mercato estival. Le schéma ne change pas : le club phocéen suit un joueur, se renseigne, fait face à la concurrence, propose une offre et… se fait finalement passer devant. Juan Miranda, latéral gauche du , ne sera pas l’exception qui confirme la règle. Malgré des contacts avancés avec l’OM, l’Espagnol ne viendra pas sur la Canebière.

Son agent l’a annoncé ce vendredi à nos confrères de Foot . "L’option phocéenne est écartée. Sauf problème de dernière minute, ce sera ", a confié José Maria Orobitg, catégorique. La raison ? Comme nous vous l’expliquions récemment, l’OM ne voulait pas entendre parler d’un prêt sans pouvoir inclure une option d’achat, tandis que le Barça ne voulait pas entendre parler d’un prêt avec option d’achat... Dans ces conditions, difficile de trouver un terrain d’entente.

Mojica pour oublier Miranda ?

En revanche, les Blaugrana ont réussi à en trouver un avec Schalke. Miranda à l’OM, c’est donc un grand non. Miranda à la également. Car le club bianconero semblait lui aussi bien avancé sur la piste menant au latéral gauche, mais la Vieille Dame réclamait un transfert sec. Or, le Barça compte bel et bien sur son espoir pour le long terme, et il était donc hors de question de le voir s’envoler définitivement.

Du côté de l’OM, on n’a pas encore abandonné l’idée de trouver un concurrent à Jordan Amavi, titulaire dans le couloir gauche. La piste la plus sérieuse mène à Johan Mojica (Girona), qui possède un bon de sortie, mais on parle également de Ghislain Konan (Reims) ou encore de Diego Laxalt (Milan AC). Dans tous les cas, les Olympiens vont devoir faire vite. Le mercato prendra fin le 2 septembre à minuit…