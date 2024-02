Eric Di Meco défend Clauss et attaque l'OM

Eric Di Meco s’est invité lundi au clash entre l’Olympique de Marseille et Jonathan Clauss.

Depuis quelques jours, Jonathan Clauss s’est sûrement mis les supporters de l’OM à dos. L’international français a été la cible des critiques de ses dirigeants ces derniers jours qui lui reprochent notamment son manque d’engagement avec l’Olympique de Marseille. Mais l’ancien joueur de Lens, qui ne s’est toujours pas prononcé, s’est trouvé un défenseur en la personne d’Eric Meco.

Eric Di Meco dénonce une théorie de complot de l’OM

A quelques jours de la fin du mercato hivernal, Jonathan Clauss avait été mis sur le marché par l’OM, à la surprise générale. Pourtant, l’international français est le titulaire à son poste et déçoit rarement. Mais la raison de cette décision de Marseille n’était pas sportive. Le club phocéen, par la voix de son président, Pablo Longoria, reprochait notamment à Jonathan Clauss son manque d’engagement. Une version confirmée par le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, dimanche dans une interview avec le Canal Football Club. Mais pour Eric Di Meco, tout cela n’est qu’une farce. Selon l’ancien marseillais, l’OM cherche juste à se débarrasser de Jonathan Clauss.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Concernant Clauss, quand on en avait parlé la première fois et quand c’est Pablo Longoria qui en avait parlé, je disais que c’était dégueulasse de jeter en pâture un mec comme ça. Quand je vois que le directeur sportif du club fait la même sortie, en peut-être encore plus virulent, je suis en train de me demander s’il n’était pas en service commandé pour régler une erreur qui a été faite avant lui et même bien avant lui, par les dirigeants. Je m’explique. Jonathan Clauss, international, arrive en fin de contrat. C’est-à-dire le truc qu’il ne faut pas faire. Combien de fois ai-je dit que quand tu es dirigeant et que tu anticipes, deux ans avant la fin du contrat il y a la question de confiance. C’est soit tu prolonges, soit tu es vendu. Et là, ils se rendent compte que le petit Clauss va arriver en fin de contrat en juin 2025 », lance Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC.

Marseille veut pousser Clauss à bout selon Di Meco

En fin de contrat en juin 2025, Jonathan Clauss n’a toujours pas prolongé avec l’Olympique de Marseille. Dans cette situation, le joueur pourrait aller au bout de son contrat et partir libre. Un scénario que l’OM veut éviter et c’est pour cela que les dirigeants attaquent l’ancien lensois en public pour pouvoir le pousser à bout à en croire Eric Di Meco.

Getty

« A la fin de la saison, on va arriver à ce qu’il ne faut pas faire c’est-à-dire que le joueur peut faire sa dernière année tranquille pour partir en fin de contrat. Et Clauss, qui n’est pas malheureux à Marseille que ce soit sportivement, dans sa vie ou dans son contrat, ils se sont dit qu’il allait au bout de son contrat et que le club allait avoir zéro euro. Medhi Benatia, il est juste là pour la sale besogne, c’est-à-dire tout faire pour que Clauss s’en aille à la fin de cette saison donc avant sa dernière année de contrat pour prendre quatre sous », poursuit-il.

L’OM a menti à propos de Jonathan Clauss

Alors que Pablo Longoria et Mehdi Benatia prêtent à Jonathan Clauss des comportements irréprochables indignes d’un cadre, Eric Di Meco prend la défense du joueur. L’ancien défenseur de l’OM affirme n’avoir jamais entendu le nom de Clauss dans une polémique à Marseille. Ce qui le conforte dans sa théorie sur le double-jeu des dirigeants marseillais.

« Je ne vois pas autre chose que cette solution-là parce que je n’ai jamais entendu le petit Clauss défrayer la chronique ici à Marseille. Peut-être qu’il a eu un passage à vide oui, peut-être même qu’il s’est cru au-dessus du club quand il est devenu international et qu’il a été sollicité par des gros clubs. Mais quand même, cela ne mérite pas ce qu’ils lui font depuis dix ou quinze jours. Donc je me dis que s’ils vont à ce point-là au clash avec lui, c’est pour qu’il parte à la fin de la saison et qu’ils se prennent un petit chèque. Parce que sinon il va aller au bout de son contrat le petit, il n’est pas malheureux là. C’est ma théorie qui vaut ce qu’elle vaut. Quel est l’intérêt de faire ça à part plomber le mec ? », explique Di Meco qui estime qu’il y a moyen plus facile de motiver un joueur qui manque d’engagement au lieu de jeter en pâture.

« Si à un moment donné il a eu des états d’âme, tu l’attrapes et tu lui dis : ‘’Si tu veux faire l’Euro, tu as intérêt de vite revenir dans le rang parce que sinon tu vas cirer le banc et Deschamps ne va pas te prendre’’. C’est facile de mettre la pression tranquillement sur un joueur. Si tu veux que le gamin revienne sportivement et si tu ne veux pas le dévaluer, tu ne le flingues pas comme ça devant tout le monde », conclut-il.