OM : Jorge Sampaoli voit la double confrontation face à la Lazio comme "deux finales"

L'entraîneur de l'OM a souligné l'importance des deux matches contre le club italien pour la suite de la compétition.

L'Olympique de Marseille est invaincu en Ligue Europa. Mais le problème, c'est que l'OM n'a pas gagné le moindre match dans la compétition. En effet, après deux journées, l'Olympique de Marseille compte deux matches nuls et avance peu dans cette phase de poules. Qui plus est, seul le premier du classement sera directement qualifié pour les huitièmes de finale, le second devra affronter l'une des équipes reversées de Ligue des champions dans un barrage.

Autant dire que l'Olympique de Marseille va devoir mettre les bouchées doubles pour parvenir à accrocher cette première place. Et cela passe par un succès contre la Lazio, actuellement deuxième du groupe avec un point de plus que l'OM. En conférence de presse, Jorge Sampaoli, qui a déjà insisté sur le fait de vouloir absolument viser la première place, a souligné l'importance de ce match contre le club italien pour la suite de la compétition.

"C'est la même préparation, mais les circonstances sont différentes. On a deux finales à jouer contre la Lazio en aller-retour. C'est une motivation de jouer un grand match. On va l'aborder comme les deux précédents, même si les résultats n'étaient pas ceux qui étaient attendus. On va essayer d'inverser cette tendance avec une préparation exclusive pour ce match. L'important, c'est de se qualifier à la première place dans ce groupe, même si on n'est pas encore à cette position. Ce match est fondamental", a expliqué Jorge Sampaoli.

"Compter sur Payet et Milik nous permet d'être plus compétitifs"

"C'est vrai que par rapport à ce match, la présence de ces joueurs décisifs comme Payet et Milik peut nous permettre d'avoir un meilleur résultat. S'ils avaient été là, les matchs auraient été différents et on aurait pu gagner. Avoir Milik et Payet en forme, ça peut nous permettre d'avoir un atout en plus. Ce sont des joueurs importants pour affronter des équipes fortes, comme celle que l'on affrontera demain. Compter sur eux nous permet d'être plus compétitifs", a ajouté l'Argentin.

L'entraîneur de l'OM attend un match parfait ou presque de ses troupes : "A quel type de match je m'attends ? Cela dépend. Ce qui sera important pour le résultat, ce sera de voir qui réussit à garder la possession et contrôler le jeu. Si on joue seulement sur la transition contre la Lazio, qui est très rapide, les choses ne seront pas forcément à notre avantage. Il faut réussir à attaquer en bloc, avoir des blocs très unis. Surtout quand on rencontre une équipe puissante comme la Lazio, on l'a vu contre l'Inter. Ils sont capables de marquer très rapidement et de tout renverser. Il va falloir réussir à contrôler le jeu, contrôler le ballon, faire peu d'erreurs.

"Cela ne sert à rien d'être une équipe offensive si on perd rapidement le ballon sans prendre le temps de le contrôler. Je pense que ce sera la clé du match. On connait leur potentiel, mais aussi le nôtre. On est venus ici pour gagner le match et nous qualifier. Ca va être un match très important contre une équipe qui a une grande histoire et des joueurs importants. Le match sera sûrement de très haut niveau", a conclu Jorge Sampaoli.