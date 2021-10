OM : Milik fait le point après son retour à la compétition

De retour comme titulaire dimanche soir contre Lorient, Arkadiusz Milik s'est exprimé sur son retour en forme à la veille de défier la Lazio.

L'Olympique de Marseille espère décrocher sa première victoire de la saison en Ligue Europa ce jeudi sur la pelouse de la Lazio Rome. Pour cela, les hommes de Jorge Sampaoli pourront compter sur un retour de taille, celui de leur buteur, Arkadiusz Milik.

"J'ai dû faire beaucoup de kiné, je me sens bien. C'est vrai, je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue. Le plus important, c'est le match de demain, et il sera difficile", a confié l'attaquant polonais en conférence de presse à la veille de la rencontre.

"C'est vrai que je n'ai pas été sur le terrain pendant un moment, il me faut encore quelques matches pour retrouver le rythme. Mais je me sens bien, j'essaye d'écouter mon corps, il faudra encore un peu de patience."

Alors que le Clasico approche à grands pas, Milik préfère rester concentrer sur ce rendez-vous européen : "Je ne veux pas penser au match de Paris, on n'y pense pas. celui de demain sera difficile et important pour la qualification. Il sera très important de bien récupérer mais pour l'instant on se concentre sur le match de demain."

Un rendez-vous qui le verra retrouver son ancien coach à Naples, Maurizio Sarri, désormais sur le banc de la Lazio. "J'ai joué pour lui pendant deux ans à Naples, on avait une très bonne relation. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un très grand entraineur. Il a des idées très claires sur le jeu, j'ai un très grand respect pour lui", a-t-il confié avant d'évoquer son plaisir d'évoluer désormais dans cet Olympique de Marseille à la sauce Jorge Sampaoli.

"C'est génial pour un attaquant d'avoir un entraîneur comme Sampaoli, qui aime le jeu offensif. Il y a beaucoup de ballons dans la surface, cela permet d'être dangereux. Je suis content qu'on joue comme ça. Mais selon moi notre équipe a une marge de progression, car elle est jeune.

"Je pense que c'est la responsabilité de tout attaquant, d'être décsisif à tous les matches. Contre Galatasaray et le Spartak je pense qu'on a manqué de réussite. On n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. Demain, il sera important de prendre des points pour remonter au classement. Et pour prendre des points, il faut marquer."