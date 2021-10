OM-PSG : on sait qui arbitrera le Classique

Et c'est un arbitre qui ne porte pas chance aux Marseillais…

Dimanche soir, à 20h45, l'OM accueillera le PSG à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1.

Et la Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce mardi le nom de l'arbitre qui officiera pour le premier Classique de la saison : il s'agit de Benoît Bastien.

Bastien : 6 classiques, 6 défaites de l'OM

Cet arbitre est un habitué du Classique au plus grand regret des supporters marseillais. Il a dirigé six fois le match phare de la Ligue 1 et l'OM a toujours perdu !

En 2018, Benoît Bastien a même été au cœur d'une polémique en raison d'une décision litigieuse. A la 86e minute, sur un coup franc de Dimitri Payet, Kostas Mitroglou envoyait le ballon au fond des filets. Un but alors synonyme d'égalisation.

Monsieur Bastien l'avait pourtant refusé estimant que Strootman avait fait faute sur Marquinhos au départ de l'action. Mais les images montraient clairement que le défenseur du PSG était venu s'empaler sur le joueur de l'OM et que le but était valable…

L'OM s'était finalement incliné 2-0 et déplorait son but injustement refusé. Benoît Bastien s'est ensuite retrouvé au cœur d'une nouvelle polémique concernant l'OM.

Le 19 août 2018, lors de Nîmes-OM, il avait refusé d'accorder un penalty après une faute sur Valère Germain, ignorant les appels des arbitres en charge de la VAR.

DOCUMENT EXCLUSIF



Le penalty non sifflé pour @OM_Officiel contre @nimesolympique suite à un tirage de maillot sur @ValereGermain . La faute a une incompréhension entre l'arbitre du match Benoit Bastien et Amaury Delerue, arbitre vidéo ce jour là...

Cette saison, Monsieur Bastien a arbitré l'Olympique de Marseille a une reprise : contre Nice. Un match qui n'est pas allé à son terme après l'envahissement du terrain par des supporters niçois. Sa gestion du match a été très critiquée, Monsieur Bastien étant accusé de ne pas avoir suffisamment protégé les joueurs de l'OM.

Dimanche, pour le Classique, Benoît Bastien sera assisté par messieurs Aurélien Berthomieu et Benjamin Pages. Johan Hamel sera le quatrième arbitre tandis que Willy Delajod et Wilfried Bien seront en charge de l'assistance vidéo (VAR).