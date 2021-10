OM : Jorge Sampaoli regrette le manque de réalisme de ses joueurs

L'entraîneur de l'OM estime que son équipe était en mesure de battre le PSG en se montrant plus clinique dans le dernier geste.

L'Olympique de Marseille n'est pas passé loin de l'exploit de battre le Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ce dimanche soir. Devant son public du stade Vélodrome, l'OM n'a pas démérité et a même marqué, mais a vu son but refusé pour un hors-jeu, au même titre que celui du PSG quelques minutes plus tôt. En supériorité numérique pendant plus d'une demi heure, les Phocéens n'ont pas réussi à profiter de cet avantage pour marquer le but de la victoire.

Finalement, l'Olympique de Marseille n'a pas été en mesure de décrocher les trois points dans le Classique du football français. Les Phocéens auraient pu mettre fin à une disette de plus de dix ans sans la moindre victoire contre le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Néanmoins, l'OM peut être fier de sa prestation et n'a pas à rougir après un match de très bonne qualité face à l'armada offensive du PSG.

En conférence de presse après la rencontre, Jorge Sampaoli a analysé la prestation de son équipe et a regretté le manque de réalisme de ses joueurs : "Il y a eu différents moments dans le match. En première mi-temps, après de bonnes premières minutes, l'équipe a ensuite relâché le jeu et les possibilités pour gagner contre une équipe aussi forte que Paris. En seconde période, avec l'expulsion, on a eu des occasions pour gagner, mais malheureusement, on n'a pas pu concrétiser ces situations".

"Il nous a manqué le geste final"

"Mais bon, ce sont des matchs contre des adversaires de très haut niveau, ce qui fait que tout est plus difficile. Je crois que ce match est pour nous une consolidation d'une idée qu'on essaye de faire assimiler aux joueurs depuis quelque temps. Cette idée grandit. Et l'avoir fait aujourd'hui contre Paris, c'est une très bonne chose. J'espère que l'on va suivre ce chemin", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

L'Argentin persiste, selon lui, son équipe était en mesure de l'emporter : "On avait un plan de jeu bien précis, c'était de mettre les quatre défenseurs en un contre un, et laisser un joueur libre pour prendre éventuellement un adversaire qui parte en contre, c'est ce qui s'est passé quand Saliba est revenu sur Mbappé en deuxième période. Le carton rouge nous a aidés à développer notre jeu, encore une fois. On aurait pu le gagner parce qu'on a eu une tête et une occasion pour Konrad De La Fuente aussi. On a eu des actions mais ce qui nous a manqué, c'est le geste final. Je pense que le match nul est un résultat équitable".

Enfin, Jorge Sampaoli a rendu hommage aux supporters marseillais qui étaient présents au stade Vélodrome ce dimanche soir : "Les supporters de l'OM sont incroyables. C'est le meilleur public de France pour moi. Quand j'ai eu l'occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais. Je connaissais la chaleur du Vélodrome et la fête du football qu'il génère. C'est pour ça que j'ai préféré venir ici."