OM : Jorge Sampaoli frustré par le match nul contre Galatasaray

L'entraîneur de l'OM estime purement et simplement que son équipe aurait dû remporter ses deux premiers matches de Ligue Europa.

Deuxième match nul en deux matches de Ligue Europa pour l'Olympique de Marseille. Après avoir concédé le match nul dans les dernières minutes du premier match face au Lokomotiv Moscou, l'OM avait à coeur de prendre les trois points face à Galatasaray devant son public, mais les Phocéens n'ont pas réussi à faire la différence. Bien qu'ils auraient pu bénéficier d'un penalty pour une faute sur Mattéo Guendouzi en seconde période. Finalement, l'OM doit se contenter de ce point et compte deux points en autant de matches.

Après la rencontre, en conférence de presse, Jorge Sampaoli, qui avait affiché son ambition de terminer en tête de la poule, n'a pas caché sa frustration vis-à-vis de ce résultat qui complique la tache de l'Olympique de Marseille : "Oui, mon équipe a tout fait pour gagner le match. En première période, c’était un peu confus dans les sorties de balle et on a manqué de précision devant. Malgré les efforts que nous avons faits, nous n’avons pas pu gagner ce match".

"Nous mériterions d’avoir six points. Nous avons été meilleurs à Moscou et meilleurs que Galatasaray, nous méritons mieux. Ai-je revu les images concernant le penalty sifflé puis annulé ? L’arbitre était très près de l’action. Ensuite, il s’est servi de la VAR pour prendre sa décision. Je ne m’occupe pas de ça, mais du terrain et des joueurs, pas de ça", a ajouté l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.

Jorge Sampaoli a également commenté la prestation de Cengiz Ünder, homme fort de l'OM depuis le début de saison et qui affrontait un club de son pays qu'il affectionne particulièrement : "Il a été meilleur en deuxième période, en première il a été serré de près. C’est un joueur fondamental pour nous qui donne beaucoup d’espaces à l’équipe. Il a juste manqué un peu de précision ce jeudi soir pour marquer ou faire une passe décisive".

Après la rencontre, Mattéo Guendouzi était également très frustré, et notamment par le fait de ne pas s'être vu accorder un penalty, au micro de RMC Sport : "Le joueur (van Aanholt) touche zéro fois le ballon. Il me déséquilibre alors que j’arrive en pleine vitesse dans la surface. Il y a clairement penalty. Le joueur ne fait rien à part me déséquilibrer. C’est embêtant de prendre 10 minutes juste pour checker un penalty où il y a vraiment penalty et ne rien donner par la suite"

"Il y avait un peu de nervosité car je pense qu’il y avait pas mal de situations pour marquer mais on n’a pas réussi à le faire. Il y a une déception de ne pas prendre les trois points ce soir. Il y a eu une très bonne réaction après Lens (2-3). (…) Il nous a manqué de l’efficacité ce soir. On prendra les trois points sur les prochains matchs. On doit rester concentrés sur nous-mêmes", a conclu le milieu de terrain appelé en équipe de France.