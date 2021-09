La mise à l’écart de Mandanda ? « Un manque de respect"

Steve Mandanda n’est plus titulaire à Marseille. Un choix qui choque l’un de ses anciens coéquipiers.

Depuis cinq rencontres, Steve Mandanda est obligé de se contenter d’un rôle de remplaçant à l’OM. Le portier international a été rélégué sur le banc de l’équipe, au profit du dernier rempart espagnol Paul Lopez. Ce dernier ayant donné satisfaction à chaque fois qu’il a joué, il y a peu de chances pour que la situation change dans un futur proche.

Forcément, la mise à l’écart du « Fenomeno » fait jaser. Certains ne comprennent pas qu’on ait pu se passer d’un joueur d’une telle expérience et qui a toujours défendu honorablement les couleurs de Marseille. Un certain Mathieu Valbuena fait partie de ceux interloqués.

Au micro de RMC Sport, l’ex-international, qui a joué avec Mandanda lors de ses sept premières années au club, a indiqué que le déclassement de ce dernier est « un manque de respect ». « Il (Mandanda) a une histoire avec l’Olympique de Marseille, a-t-il poursuivi. Je veux bien qu’on prépare l’avenir, qu’on lui mette quelqu’un dans les pattes, mais à un moment donné, quand on regarde les premiers matchs de Lopez, je ne vois pas ce gardien meilleur que Steve Mandanda".

« Pau Lopez n’est pas supérieur à Mandanda »

Valbuena a insisté sur le fait que l’actuel numéro 1 de l’OM n’est pas supérieur à l’international tricolore : « Si quelqu’un vient pour embêter Steve Mandanda, il doit montrer sa supériorité. Et là, ce n’est pas le cas. C’est un problème parmi d’autres à l’OM actuellement ».

A noter qu’avant Valbuena, Elie Baup avait aussi donné son avis sur le sujet. L’ex-coach phocéen s’est rangé également du côté de Mandanda en confiant : « Comme j'aime bien Steve, ça me parait un peu brutal. Tu attends toujours de ce genre de joueurs qu'ils passent la main tout seul, sans y être forcés. Les histoires de numéros un bis, ça n'a jamais montré que ça fonctionnait. Pour le jeu au pied, cela ne me paraît pas être un argument. Steve ne se débarrasse jamais du ballon n'importe comment ».

Vendredi dernier, en conférence de presse, Sampaoli s’est attardé sur le cas de Mandanda. L’Argentin a admis que ce dernier est « une idole du club ». « Il doit lutter contre un présent (la situation actuelle) et contre un système, en plus d'un partenaire qui est arrivé, a-t-il poursuivi. Il y a une concurrence de gardiens (…) On doit donc choisir le meilleur gardien possible pour chaque match, voilà ma réponse sincère. Je sais que ça peut créer des discussions, des polémiques de par l'histoire de Steve Mandanda dans ce club. Il a aujourd'hui un présent et un partenaire. C'est ma réponse la plus sincère possible ».