OM : Jorge Sampaoli explique très clairement les raisons de son départ

Près de deux mois après son départ soudain de l'OM, l'entraîneur argentin est sorti du silence et a justifié sa décision.

Il y a bientôt deux mois, Jorge Sampaoli a claqué la porte à l'Olympique de Marseille. Après une saison réussie et ponctuée par une qualification directe en Ligue des champions, l'Argentin s'est agacé suite au lent mercato des Phocéens et a finalement décidé de quitter le club, en commun accord avec Pablo Longoria. Une décision surprenante qui avait déçu une partie du public phocéen.

"Nous avions besoin de plus pour passer à une nouvelle étape"

"L’OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l’Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre. La dernière saison a été incroyable. Être l’entraîneur de ce club a été un plaisir pour moi. J’ai été très heureux. Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n’y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L’important, c’est de rechercher l’excellence et de vouloir ce qu’il y a de mieux pour l’OM", avait indiqué l'Argentin dans un communiqué publié sur son compte Instagram.

Jorge Sampaoli n'avait jamais depuis expliqué les motifs de son départ de l'Olympique de Marseille. Reparti sur le continent sud-américain après avoir quitté Marseille sans la moindre indemnité et sans que la relation avec Pablo Longoria se soit envenimée, Jorge Sampaoli est sorti du silence dans une interview accordée à l’émission brésilienne « Bem, amigos » diffusée sur SporTV.

"L'argument du président ne me convenait pas"

"Je suis arrivé à Marseille quand les supporters avaient mis le feu au centre d’entraînement. J’ai pris en main une équipe très marquée. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d’une certaine manière bien définie. Mais nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape", a indiqué le technicien argentin.

"Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer)", a ajouté Jorge Sampaoli.

Libre, l'ancien sélectionneur du Chili ne sait pas encore ce qu'il fera dans le futur et s'est montré évasif : "Mon expérience me dit que rien de ce qui m'est arrivé ne m'a servi. En tant qu'entraîneur, je ne peux pas dire ou planifier où je vais. Habituellement, les choses arrivent. Planifier me frustrerait. Ce qui m'inspire, c'est d'être dans un endroit où je peux avoir un projet".