OM : Jérôme Rothen charge (à nouveau) Igor Tudor

L'ancien joueur du PSG n'apprécie pas la façon dont le cas Payet est géré, ni même les piques à l'encontre des supporters.

Depuis son arrivée à Marseille, Igor Tudor ne s'est pas fait que des amis. L'entraîneur de l'OM a rapidement été pris en grippe par les supporters après une préparation ratée et sa décision de mettre Dimitri Payet sur le banc depuis le début de saison a du mal à passer chez les supporters mais aussi chez certains consultants, Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen n'a pas épargné le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille.

"Payet est un atout important pour l'OM"

"Je crois qu’aujourd’hui, l'OM n’a pas un effectif incroyable, on le voit à travers le recrutement. Tudor est arrivé avec plein de bonnes choses en tête, une personnalité bien trempée. Tous les clubs où il est passé en tant que joueur ou entraîneur savent que Tudor est quelqu’un qui n’est pas là pour rigoler. Il est là pour mettre ses idées en place, il est un peu trop obtus et parle mal à beaucoup de personnes, c’est le cas déjà à Marseille. Beaucoup de joueurs s’en sont plaints, à commencer par Dimitri Payet", a indiqué l'ancien international français.

Jérôme Rothen fait un procès à Igor Tudor sur sa gestion de Dimitri Payet depuis le début de saison : "Il a une grande importance dans ce vestiaire. Il est capitaine en plus, il est adoré par les supporters. Je pense que c’est un atout important pour l’OM. Aujourd’hui, Tudor va nous expliquer que parce qu’il y a une révolution tactique à l’OM".

Un délit de sale gueule pour Payet

"Il ne peut pas rentrer dans ce schéma tactique. C’est forcément un délit de sale gueule, c’est forcément que Tudor n’a pas aimé la fronde des joueurs contre lui par rapport à son état d’esprit, ce qu’il mettait en place et comment il parlait aux joueurs. Il continue à le faire, par contre Payet, lui il paye", a ajouté l'ancien milieu de terrain du PSG

Jérôme Rothen insiste et considère que l'ancien capitaine phocéen n'est pas mis dans les bonnes conditions : "Quand tu vieillis, tu as besoin d’avoir du temps de jeu pour retrouver tes sensations. Ce n’est pas lui rendre service d’un point de vue physique et de confiance de le faire rentrer dix minutes, un quart d’heure comme ça pour essayer de faire changer la physionomie d’un match comme il l’a fait à Brest (1-1) et sur le dernier match contre Nantes (2-1) où ils étaient mal barrés. Je trouve que c’est fort de café de la part de Tudor de mettre Payet sur le côté".

"Au sein du club, et j’ai eu l’occasion de parler avec des gens qui sont dans le club que ça soit des joueurs ou des dirigeants, tout le monde se plaint de l’attitude de Tudor. Il a une façon de parler aux gens qui est irrespectueuse. Au bout d’un moment, si te mets déjà à dos ton capitaine, tu t’es mis à dos un bon nombre de supporters qui à chaque fois que tu arrives au stade Vélodrome te siffle. Et toi, tu ne te remets pas en question", a conclu le consultant RMC, visiblement pas fan du Croate.