OM - Florian Thauvin de retour à l'entraînement collectif

Absent depuis le début de la saison, Florian Thauvin s'est entraîné avec le groupe ce mercredi à la Commanderie.

Bonne nouvelle pour Florian Thauvin et l' . De retour à l'entraînement individuel, l'ailier olympien s'est entraîné avec le groupe ce mercredi.

Absent depuis le mois de septembre, l'international tricolore pourrait dont faire son retour à la compétition dans les prochaines semaines, avec l'espoir d'aider ses coéquipiers à conserver leur deuxième place qualificative pour la prochaine .

L'article continue ci-dessous

Un retour qui pourrait tomber à pic au moment où les Marseillais ont concédé leur premier revers depuis octobre ce samedi face à (1-3) et semblent quelque peu marquer le pas dans le jeu et l'animation offensive.

Plus d'équipes

Le mois dernier, Villas-Boas avait annoncé que son joueur ne reprendrait pas la compétition avant le mois de mars, alors qu'il était initialement attendu en février. "Le chirurgien a une opinion contraire à la nôtre et veut être plus patient que le staff de l’OM. C’est lui qui reste l’expert. On voudrait accélérer mais le chirurgien ne veut pas.

"Thauvin ne reviendra pas avant début mars. C’est déjà une défaite pour nous. On verra si Florian veut pousser un peu plus mais c’était une journée un peu négative pour nous hier. On va être patients."