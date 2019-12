OM - Radonjic : "J'espère continuer à jouer comme je le fais"

L'ailier serbe a inscrit quatre buts lors des cinq dernières rencontres des Marseillais. Après une première saison compliquée, le voilà lancé.

Arrivé à Marseille à l'été 2018, Nemanja Radonjic a vécu une première saison très compliquée sous les ordres de Rudi Garcia. Mais depuis quelques semaines, le joueur de 23 ans flambe avec le maillot olympien : ses quatre premiers buts en , dont plusieurs décisifs, et une confiance en nette progression.

"J'ai peut-être eu besoin de plus de temps pour m'habituer au championnat de France. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup joué l'an dernier, je suis souvent resté sur le banc. Voilà pourquoi j'espère continuer à jouer comme je le fais maintenant", a-t-il confié dans une interview à La Provence.

Avant d'évoquer sa réussite du moment : "Bien sûr que je suis surpris ! (...) Après Brest, j'ai eu le déclic, j'ai gagné en confiance et je sais maintenant que je peux continuer à le faire, continuer à aider mon équipe en étant remplaçant. Mais j'espère aussi que je vais pouvoir jouer dès le début du match."

"On voit l'influence positive du coach depuis son arrivée"

Parmi les raisons invoquées pour expliquer ce renouveau, un homme : André Villas-Boas. Débarqué sur la canebière cet été pour prendre la succession de Rudi Garcia, le technicien portugais a séduit tout le monde, à commencer par ses joueurs.

"On voit l'influence positive du coach depuis son arrivée au club. C'est une différence énorme pour nous, abonde Radonjic. Il y a une meilleure ambiance à l'entraînement, dans le vestiaire, sur le terrain pendant les matches et même dans le bus ! Je parle très souvent avec lui et on s'entend bien."

Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'OM, il l'affirme : "Je reste ici à l'OM, je ne vais nulle part !"