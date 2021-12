OM-ESTAC : L'OM apporte son soutien à Suk

Mardi soir, dans un communiqué, l'ESTAC a dénoncé et condamné les propos racistes proférés à l'encontre de son attaquant sud-coréen Hyun-jun Suk lors du match entre l'OM et Troyes, joué dimanche soir. Ces insultes, captées par Amazon Prime, le diffuseur de la rencontre, provenait du banc de touche de l'OM.

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille a publié sur son site internet un communiqué officiel écrit avec l'ESTAC condamnant les propos racistes tout en apportant son soutien à Suk.

« Après écoute des enregistrements de la rencontre OM - ESTAC, l'Olympique de Marseille se joint au club troyen pour condamner fermement les propos tenus à l'égard de Hyun-Jun SUK. L'OM et l'ESTAC rappellent leurs engagements respectifs contre le racisme.

Le football est un terrain cosmopolite, riche de la diversité de ses tribunes et de tous ses acteurs. Et c'est tous ensemble que nous continuerons de lutter sans relâche pour éradiquer ce fléau. »

Dans ce communiqué commun, l'OM explique que son président Pablo Longoria s'est entretenu avec son homologue troyen, Aymeric Magne, et que les auteurs des propos racistes seront entendus et sanctionnés : « L'OM apporte également son soutien total au joueur troyen. Les présidents des deux clubs ont échangé dans un climat apaisé et le club olympien, par le biais de son Président Pablo Longoria, s'engage à demander des explications aux auteurs et à prendre les mesures nécessaires. »