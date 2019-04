OM, direction Arsenal pour Zubizarreta ?

Le directeur sportif de l'OM serait tenté de rejoindre son compatriote Unai Emery à l'issue de la saison.

Une des principales figures de l'OM Champions Project, Andoni Zubizarreta verrait son avenir ailleurs qu'à Marseille. Après deux ans et demi passés au club, l'ancien gardien se verrait relever un nouveau défi ailleurs, d'après ce que révèle L'Equipe dans son édition de mardi. Et sa destination préférentielle se nomme , où il retrouverait son compatriote Unai Emery et un contexte de travail plus paisible.

Zubizarreta compte s'en aller de son propre chef. Une décision qui serait motivée par une certaine lassitude par rapport à la situation marseillaise. Alors qu'il reste pourtant soutenu par Jacques-Henri Eyraud, le Basque n'est plus certain de pouvoir opérer sereinement, et la pression qui existe dans la Cité Phocéenne l'inviterait à trouver un nouveau point de chute.

"Zubi" devrait faire ses valises, mais serait-ce vraiment une grosse perte pour l'OM ? Annoncé lors de son arrivée comme "un homme très exigeant et avec plein de réseaux", le champion d'Europe 1992 ne s'est pas vraiment fait remarquer dans le domaine où il était attendu. La plupart des principales acquisitions marseillaises sur le mercato ont été assurées sans son intervention, et il n'a pas été spécialement actif pour faire venir des talents en provenance de l' . Par ailleurs, il se dit que sa relation avec l'entraineur Rudi Garcia n'est pas au mieux et que les deux hommes ont de plus en plus du mal à travailler ensemble.

À Arsenal, il retrouverait une vieille connaissance

Les responsables d'Arsenal ont-ils sciemment fait abstraction de ce triste bilan au moment où ils ont coché le nom de Zubizarreta dans leurs petits papiers ? On peut le penser. L'intérêt envers l'ex-directeur sportif du Barça peut aussi expliquer par la présence dans le camp londonien de l'Espagnol Raul Sanllehi. Ce dernier est responsable du secteur sportif chez les Gunners, et il connait très bien "Zubi" pour avoir justement oeuvré à ses côtés du côté du Nou Camp pendant plusieurs années.

À noter que Zubizarretta n'était cependant pas la principale cible d'Arsenal pour ce poste si important de directeur sportif. Les Anglais visaient en priorité leur ancien joueur, Marc Overmars. Cependant, le Néerlandais a choisi de prolonger son contrat avec l' .