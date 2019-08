OM - Dario Benedetto : "Ecrire mon histoire à Marseille"

Alors que son arrivée à Marseille ne fait plus l'ombre d'un doute, l'attaquant argentin de Boca Junior a justifié son choix de rejoindre l'OM.

Successeur annoncé de Mario Balotelli à la pointe de l'attaque de l' Dario Benedetto, attaquant de Boca Junior, est attendu dans le sud de la durant le week-end pour paraphaser son contrat en faveur du club français.

International argentin, celui qui va poser ses valises sur la Cannebière contre un chèque de 16 millions d'euros a justifié son choix de rejoindre la formation entraînée par André Villas-Boas dans des propos accordés à Fox Sports Argentina. Et la raison de son arrivée annoncée est simple, à ses yeux, rejoindre un club comme l'OM a tout d'une opportunité en or, qu'il ne se voyait pas ne pas saisir, qui plus est à 29 ans.

"À mon tour d'aller écrire mon histoire à Marseille"

"J'ai pris cette décision parce que j'ai eu des offres, en juin, en décembre de l'année derrière, mais je les ai repoussées. J'ai préféré continuer à jouer à Boca. Maintenant, il y a eu des clubs mexicains qui se sont manifestés, et j'ai dit à Daniel Angelici (le président de Boca, ndlr) que si ce n'était pas pour un club important en Europe, je ne partirais pas", s'est d'abord justifié Dario Benedetto.

​

"J'ai 29 ans et j'avais d'autres rêves comme jouer dans un championnat européen, dans un club important comme l'Olympique de Marseille. C'est très difficile qu'une offre se présente à toi à cet âge. Il n'y a pas beaucoup de cas où des joueurs de cet âge-là ont été vendus. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'aller écrire mon histoire à Marseille. Je voyage demain, vers 12h, direction la France", a ensuite ajouté l'attaquant, en toute transparence. À Marseille, Dario Benedetto sera en tout cas particulièrement attendu, tant la saison passée n'a pas été du goût des fervents supporters phocéens.