OM : Cet ancien coach veut devenir président de club

Libre de tout engagement depuis son départ de l’OM, cet entraîneur lorgne le poste de président d’un club de son pays.

Entraîneur de l’Olympique de Marseille entre juin 2019 et février 2021, Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas, plus connu sous le nom d’André Villas-Boas, nourrit de grandes ambitions. Libre depuis son départ de l'OM, le technicien portugais veut désormais être dirigeant de football plutôt que de continuer à entraîner.

André Villas-Boas veut diriger le FC Porto

S’il a commencé en tant que Directeur technique pour les Îles Vierges britanniques, André Villas-Boas intègre l’effectif du FC Porto en 2003 comme recruteur avant d’assurer les mêmes fonctions chez les Blues de Chelsea (2004-2007) et l’Inter Milan (2008-2009). Il sera nommé entraîneur pour la première fois à l’été 2009 quand il prit les règnes de l’Académica Coimbra (D3 Portugal). Un poste qu’il occupe pendant une saison avant de prendre les commandes du FC Porto (2010-2011). Depuis, il a dirigé Chelsea, Tottenham et bien d’autres clubs.

Mais le technicien portugais a bien un plan pour sa carrière. Puisque ce n’est pas pour rien qu’il a choisi d’être libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille en 2021. En effet, l’entraîneur de 45 ans peut bientôt retrouver le monde du football. Dans une interview accordée au journal Publico, l'ancien entraineur de l'OM a indiqué qu’il devrait se porter candidat aux élections présidentielles du FC Porto prévues en 2024.

L'article continue ci-dessous

« Les élections sont prévues pour avril 2024 et je dois tenir compte d’un certain nombre de considérations personnelles et professionnelles. Mes amis considèrent qu’il s’agit de la décision la plus irrationnelle de ma vie, ils ne comprennent pas comment elle peut générer autant de passion en moi. Mais la réalité est que ma famille anglaise est étroitement liée à la fondation du FC Porto. C’est quelque chose que je n’ai appris que plus tard et qui renforce ce sentiment de destinée », a laissé entendre le natif de Porto.

Rappelons qu’en tant qu’entraîneur de l’Olympique de Marseille, le Portugais a disputé 60 matchs toutes compétitions confondues. Sur l’ensemble, il a connu 29 victoires, 13 matchs nuls et 18 défaites.