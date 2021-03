André Villas-Boas et l'OM : c'est officiellement terminé

Toujours salarié de l'OM depuis sa mise à pied, André Villas-Boas a finalement trouvé un accord avec le club phocéen pour résilier son contrat.

L'information a été révélée par nos confrères de RMC Sport : l'Olympique de Marseille et André Villas-Boas ont enfin trouvé un accord pour résilier le contrat de l'entraîneur portugais.

André Villas-Boas a été mis à pied à titre conservatoire par l'OM le 2 février dernier. Cette décision du club olympien faisait suite aux déclarations fracassantes d'« AVB » en conférence de presse : il avait critiqué Pablo Longoria avant d'annoncer sa démission.

Nasser Larguet a été nommé entraîneur-intérimaire le temps que l'OM trouve un nouveau coach. Et ce sera l'Argentin Jorge Sampaoli qui prendra les rênes du club dans les prochaines heures.

Avec la résiliation de son contrat, à l'amiable, l'histoire entre André Villas-Boas et l'OM prend officiellement fin. Une histoire commencée en 2019 et si la première saison a été une réussite avec une deuxième place et une qualification pour la Ligue des champions, la deuxième saison a été plus compliquée avec une campagne européenne désastreuse (une seule victoire et cinq défaites en six journées) et l'incapacité de l'OM à se mêler à la lutte pour le titre.