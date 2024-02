OM : C’est l’"une de mes plus grandes colères", Pablo Longoria

Président de l’OM, Pablo Longoria évoque l’une de ses "plus grandes colères" depuis qu’il est dans l’équipe phocéenne.

Directeur Général Football Professionnel de l’Olympique de Marseille dès l’été 2020, Pablo Longoria est devenu président du club phocéen depuis février de l’année suivante, notamment en 2021. Depuis qu’il est en poste, le dirigeant espagnol a vécu plusieurs manifestations de mécontentement des supporters marseillais. Il en évoque celle qui l’a tellement frustré au point où il a perdu contrôle.

La plus grande colère de Pablo Longoria à l’OM

En janvier 2021, les supporters de l’OM ont débarqué à la Commanderie pour faire savoir leur mécontentement. Car Marseille ne s'en sortait plus depuis plusieurs semaines. En neuf apparitions toutes compétitions confondues, l’OM n’avait remporté qu’une seule victoire et surtout une défaite au goût très amer contre le PSG lors du Trophée des Champions. En effet, des centaines de fans avaient forcé l’entrée à la Commanderie pour parler à Florian Thauvin, Dimitri Payet et au président d’alors, Eyraud.

Getty

Dans un entretien à SO FOOT, l’actuel président de la formation phocéenne, Pablo Longoria, a fait savoir que cet événement vécu en 2021 était l’une de ses plus grandes colères depuis qu’il est arrivé dans le club du Sud de la France. Visiblement, la houleuse réunion de fin d’été dernier au cours de laquelle les supporters réclamaient son départ, ne l’avait pas touché pour autant. Longoria se voit d’ailleurs à l’OM pendant les 20 prochaines années.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Une de mes plus grandes colères depuis que je suis ici, c’est le jour où j’ai vu des gens installer un paillasson avec l’écusson de l’Olympique de Marseille dans l’entrée. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui entrent au club lui marchent dessus. De manière globale, je n’accepte plus d’entendre le “C’est normal, c’est Marseille… C’est normal, c’est l’OM…” », a déclaré le président de l’Olympique de Marseille.

Faut-il souligner que l’OM traverse une fois encore une nouvelle crise depuis la défaite (1-0) à Lyon le dimanche dernier. Une réunion a été convoquée le lendemain entre dirigeants et joueurs. Le lendemain, mardi, une autre assise a eu lieu entre le staff, les joueurs et les groupes de supporters de l’OM. Ces derniers ont fait part de leur mécontentement aux joueurs et au staff dirigé par Gennaro Gattuso.