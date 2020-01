Coupe de France, Trélissac répond à l'OM pour la polémique de la recette

Les Phocéens n'ont pas laissé, comme cela est de coutume, leur part de la recette aux amateurs et se sont justifiés ce dimanche. Trélissac a répondu.

L' s'est fait peur sur la pelouse de Limoges face à Trélissac ce dimanche en 32èmes de finale de la . Les Phocéens ont eu besoin d'aller jusqu'à la séance de tirs aux buts pour se qualifier pour le prochain tour. Si l'Olympique de Marseille a été en difficulté sur le terrain, ce fut également le cas après la rencontre. En effet, une polémique a éclaté sur la recette de la rencontre qu'il est coutume de laisser au club amateur, ce que l'OM n'a pas fait en l'occurrence.

"Vous remercierez l’OM qui ne nous a pas laissé sa part de la recette. C’est la troisième fois qu’on joue le club marseillais, et c’est la première fois que cela arrive. Merci pour le football amateur", avait déclaré le président du TFC, Fabrice Faure, à l’issue de la rencontre. Voyant la polémique prendre de l'ampleur et notamment sur les réseaux sociaux, l'Olympique de Marseille avait décidé de publier dans la foulée un communiqué pour s'expliquer de cette décision.

Suite aux différents commentaires sur la non distribution de la part de la recette et suite au communiqué de l Olympique de Marseille, voici les doléances de notre Président pic.twitter.com/CoaAq3Ks9l — Trélissac FC (@TrelissacFC) January 6, 2020

"Pour le match d’aujourd’hui, Trélissac a bénéficié d’un stade de 13000 places et a pratiqué une politique tarifaire qui - si elle était tout à fait justifiée - affichait des prix entre 20 et 35€ la place. La recette totale s’est élevée à près de 400k€ avant déduction des frais d’organisation. Grâce au fait de recevoir l’OM, le stade était complet et a d’ailleurs essentiellement accueilli des supporters marseillais, très majoritaires. Il nous semblait juste que dans ces conditions particulières les deux clubs se partagent la recette d’autant plus que ce déplacement a coûté à l’OM 65k€", peut-on lire dans le communiqué de l'OM.

Forcément, ce communiqué de l'Olympique de Marseille ne pouvait pas rester sans réponse. Le club basé en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine a répondu par le biais d'un communiqué ce lundi. Et Trélissac préfère en sourire en répondant avec un ton ironique : "Suite aux différents commentaires sur la non-distribution de la part de la recette et suite au communiqué de l Olympique de Marseille, voici les doléances de notre Président".

"Le Trélissac Football Club, propose à l’Olympique de Marseille, pour être en phase avec ses valeurs de soutien aux petits clubs amateurs de reverser sa part de recette au District de Football de la Dordogne, organisme géré par des bénévoles, au service du football amateur sur un territoire rural, dont le Trélissac Football Club". Reste désormais à savoir si l'OM changera son fusil d'épaule après toute l'ampleur prise par cette affaire.