OM - André Villas-Boas : "Je suis à la disposition de ma direction"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille semblait se sentir menacé, mercredi soir, après la nouvelle défaite de son équipe, face au RC Lens (1-0).

La banderole déployée par les South Winners dans les tribunes du stade Vélodrome avait posé le contexte. Mercredi soir, c'est un au bord du précipice qui recevait le Racing Cub de Lens, en . Ce jeudi matin, la crise est confirmée. Logiquement battu, Marseille n'a pas existé face aux Nordistes (1-0).



Limité dans le jeu, l'OM s'est en effet heurté à un manque criant d'imagination offensive et à des Lensois bien plus inspirés. Le résultat est donc amplement mérité pour les hommes de Franck Haise, qui auraient pu l'emporter sur un score bien plus large face aux partenaires de Steve Mandanda et Florian Thauvin.

"S'il y a besoin de changement, je me tiens à leur disposition"

En fin de match, les regards étaient tournés vers André Villas-Boas. Et si son avenir personnel sur le banc marseillais s'écrivait désormais en pointillés ? "Je suis à la disposition de ma direction. Je ne suis pas là pour leur casser les c****. S'ils décident que je ne suis pas au niveau concernant les résultats, alors ce sera le moment de partir. S'il y a besoin de changement, je me tiens à leur disposition", a ainsi confié le technicien au micro de Téléfoot mercredi, se sachant parfaitement fragilisé.

Pour revenir sur le match, André Villas-Boas a souligné la belle prestation des visiteurs. "On était mieux dans la première que dans la seconde période. C'est déjà difficile sans Kamara, et on a perdu Rongier. Ensuite, on a perdu l'intensité et eux ont très bien joué. Ils méritent la victoire. On aura d'autres chances de remporter des points. Aujourd'hui je n'ai rien à dire sur l'état d'esprit", a analysé l'ancien coach de , qui estime que ses joueurs ont donné le maximum face aux Sang et Or.

"Je pense que les mecs ont tout donné. Sur ce point, je félicite les joueurs. Mais malheureusement on n'a pas assez joué, on a manqué d'occasions. Sur l'aspect tactique ils ont été supérieurs. Ils ont joué avec beaucoup d'intensité, avec seulement trois jours de récupération. Leur rotation a été bien gérée, ils étaient frais. Nous, on a manqué de percussion", a enfin analysé André Villas-Boas. Une analyse qui devrait être assez éloignée de celle des supporters phocéens, très remontés.