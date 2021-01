Copa del Rey : Alcoyano (D3) élimine le Real Madrid (2-1 a.p.) !

Énorme sensation lors des seizièmes de finale de la Copa del Rey avec l'élimination du Real Madrid par Alcoyano, un club de troisième division.

C'est tout bonnement incroyable. Pour son entrée en lice en Copa del Rey, à l'occasion des seizièmes de finale, le a été éliminé par Alcoyano, équipe évoluant en Segunda B, la troisième division espagnole.

Sur un terrain en mauvais état, le Real Madrid, avec une équipe fortement remaniée (Lunin - Odriozola, Victor Chust, Eder Militao, Marcelo (c) - Casemiro, Valverde, Isco - Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Vinicius Jr.), pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score juste avant la mi-temps par Militao qui reprenait victorieusement un centre de Marcelo.



Mais devant son public et face à un Real Madrid très très brouillon, Alcoyano arrachait l'égalisation à la 81e minute par José Solbes, totalement oublié au second poteau par la défense madrilène lors d'un corner en faveur de son équipe.

Lors de la prolongation, Ramon Lopez Olivan, ailier droit d'Alcoyano, était expulsé après un tacle non maîtrisé sur Casemiro (110e). Mais cela galvanisait Alcoyano qui marquait un deuxième but, synonyme de victoire et de qualification pour les huitièmes de finale par Juan Antonio Casanova à la 114e minute. Ce dernier devançait la sortie de Lunin pour expédier la balle au fond des filets après un centre de Diakité.

Une semaine après son élimination en demi-finale de la Supercoupe d' , contre l' , le Real Madrid connaît une nouvelle désillusion dans une saison décidément bien compliquée. La presse espagnole ne devrait pas manquer de critiquer avec véhémence Zinédine Zidane après cette terrible contre-performance.