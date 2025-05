OM : Amir Murillo met en garde le PSG avant la nouvelle saison

Paris Saint-Germain vs AJ Auxerre

Un Marseillais n’a pas dit son dernier mot dans la lutte pour la Ligue 1. Et il envoie un message clair à Paris pour la saison prochaine…

Malgré une saison compliquée en championnat, l’Olympique de Marseille refuse de tirer un trait sur ses ambitions. Deuxième de Ligue 1 mais à bonne distance du Paris Saint-Germain déjà champion de France, le club phocéen a souvent paru hors de portée du géant parisien. Pourtant, tout le monde n’est pas prêt à se résigner.

Murillo croit en l’OM malgré l’écart

Avec 29 matchs disputés et un but inscrit, Amir Murillo a connu une campagne dense sous le maillot olympien. À 29 ans, le défenseur panaméen ne baisse pas les bras. Au contraire, il affiche une confiance inébranlable dans les capacités de l’OM à venir jouer les trouble-fêtes dans la course au titre dès la saison prochaine.

Dans un entretien accordé à AS, il envoie un message sans détour : « Si l’OM peut rivaliser avec le PSG pour le titre ? Je pense que oui, au final, c’est pour cela que nous travaillons, pour disputer le titre de champion de France, c’est ce que nous faisons au jour le jour. Cette saison a peut-être été un peu différente, mais il est clair que nous le ferons et que nous rivaliserons avec le PSG pour le titre ».

Avec un gouffre de 19 unités séparant les deux clubs au classement, la mission s’annonce rude. Mais Murillo refuse le fatalisme. Pour lui, le travail quotidien et l’envie de progresser collectivement permettront aux Marseillais de viser plus haut la saison prochaine. En coulisses, c’est un signal fort envoyé à Paris : la concurrence est loin d’être morte.